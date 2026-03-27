Χάρης Δούκας: «Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού θα είναι έτοιμο τον Μάιο του 2027»

Ο Χάρης Δούκας βρέθηκε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και τόνισε για ακόμα μία φορά ότι το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό θα είναι έτοιμο τον Μάιο του 2027.

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού μετρούν αντίστροφα βλέποντας τις εξελίξεις στις εργασίες στο Βοτανικό και ο Χάρης Δούκας σε κάθε του δημόσια εμφάνιση δεν ξεχνά να υπενθυμίζει ότι το νέο «σπίτι» των πρασίνων θα είναι έτοιμο την άνοιξη του 2027 και συγκεκριμένα τον Μάιο.

Το «τριφύλλι» είναι γνωστό ότι την επόμενη σεζόν θα αγωνίζεται στο ΟΑΚΑ και το τελευταίο παιχνίδι των πλέι οφ με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο θα είναι εκτός απροόπτου, το τελευταίο – τουλάχιστον επίσημο- στην ιστορική του έδρα, που όπως τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων να γίνει πάρκο, αφότου μπουν οι πράσινοι στο Βοτανικό.

Τα λόγια του Χάρη Δούκα για το γήπεδο στο Βοτανικό

«Όταν ανέλαβα, κανείς δεν πίστευε ότι θα γίνει. Και μάλιστα, όταν πήγα να δω το χώρο, ήταν μία απέραντη χωματερή. Κι εκεί που θα γινόταν το γήπεδο του Παναθηναϊκού, είχε ένα βουνό δέκα μέτρα με σκουπίδια. Και τότε η κουβέντα ήταν «δήμαρχε, υπάρχει περίπτωση;».

Κι αυτοί που το λέγανε, δεν το πίστευαν. Ε, τώρα το ερώτημα είναι «πότε». Τον Μάιο του 2027 θα έχει ολοκληρωθεί, θα μπει το γκαζόν. Είναι μία ιστορία που να το καταφέρουμε θα είναι ένα θαύμα. Γιατί ο χρόνος είναι πάρα πολύ λίγος που το καταφέρνουμε και γιατί ο Δήμος είναι που το κάνει, σε συνεργασία και με την κυβέρνηση, με τα υπουργεία, την ΠΑΕ, τον Ερασιτέχνη, αποδίδει τα γήπεδα, και το ποδόσφαιρο και του Ερασιτέχνη.

Αλλά είναι μία ιστορία που θα αποδείξει μετά ότι οι Δήμοι μπορούν να υλοποιούν τεράστια έργα ανάπλασης. Τον Μάιο του 2027 το γήπεδο θα είναι έτοιμο, και τα γύρω-γύρω που είναι απίστευτες εγκαταστάσεις πρασίνου. Μιάμιση φορά ο εθνικός κήπος. Το παλιό γήπεδο, αφότου μπει η ομάδα, θα γίνει πάρκο και ένας χώρος μουσείου».