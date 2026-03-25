Αθλητικά

Παναθηναϊκός για το νέο γήπεδο στον Βοτανικό: «Οι κερκίδες μας παίρνουν ζωή»

Νέες εικόνες από τις εργασίες του νέου γηπέδου των πρασίνων
Μία από τις κερκίδες του νέου γηπέδου
Εικόνα από τις κερκίδες του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός ανέβασε στα social media νέο βίντεο με την εξέλιξη των εργασιών στο νέο γήπεδο που φτιάχνει στον Βοτανικό και αυτή τη φορά επικεντρώθηκε στις κερκίδες του νέου «σπιτιού» των πρασίνων.

«Οι κερκίδες μας παίρνουν… ζωή», ήταν το μήνυμα του Παναθηναϊκού στην ανάρτηση που έκανε με το βίντεο από το νέο γήπεδο στο Βοτανικό. Όπως φαίνεται στη δημοσίευση οι εργασίες προοδεύουν και οι πράσινοι θα μπουν στο νέο τους γήπεδο τη σεζόν 2027-28.

Στο φόντο από το βίντεο ξεχωρίζει η Ακρόπολη και ο Παρθενώνας, που είναι ορατός από το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού.

 
 
 
 
 
Οι πράσινοι ετοιμάζονται για να ξεκινήσουν τη μάχη τους για τα πλέι οφ της Super League, χωρίς να έχουν εφικτούς στόχους, μιας και είναι στο -11 από την κορυφή του πρωταθλήματος και την ΑΕΚ.

