Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η ανιψιά της Τζίνα Λολομπρίτζιτα πήρε το πρώτο μετάλλιο της Ιταλίας

Η Φραντσέσκα Λολομπριτζίτα έκανε Ολυμπιακό και προσωπικό ρεκόρ, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιό της
Η οικοδέσποινα Ιταλία πανηγύρισε την πρώτη μεγάλη επιτυχία της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες “Μιλάνο Κορτίνα 2026”, καθώς η Φραντσέσκα Λολομπρίτζιτα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 3.000μ. πατινάζ ταχύτητας.

Ανήμερα των 35ων γενεθλίων της, η Φραντσέσκα Λολομπρίτζιτα (μακρινή ανιψιά της σταρ του ιταλικού κινηματογράφου Τζίνα Λολομπρίτζιτα, η οποία πέθανε το 2023) σημείωσε Ολυμπιακό -αλλά και προσωπικό- ρεκόρ με χρόνο 3:54.28 και ανέβηκε ένα σκαλί πιο ψηλά σε σχέση με τους Αγώνες του 2022, στο Πεκίνο, όταν ήταν δεύτερη.

Το ασημένιο μετάλλιο πήρε η Ράγκνε Βίκλουντ από τη Νορβηγία και το χάλκινο η Βαλερί Μαλτέ από τον Καναδά.

Η Φραντσέσκα Λολομπρίτζιτα εχει κατακτήσει ακόμα ένα μετάλλιο στη διοργάνωση του Πεκίνο το 2022, όμως το συγκεκριμένο έχει άλλη αξία, αφού ήρθε μέσα στην πατρίδα της.

Να αναφέρουμε ότι μέσα στη σεζόν προσβλήθηκε από μία ιογενή λοίμωξη, η οποία την ανάγκασε να μείνει εκτός στα πιο σημαντικά σημεία της προετοιμασίας και παραλίγο να χάσει τους αγώνες.

Το επίτευγμά παίρνει ακόμα μεγαλύτερη αξία αν σκεφτεί κανείς ότι τον Μάιο του 2023 γεννήθηκε ο γιος της ο Τομάσο. Για ένα χρόνο περίπου ήταν εκτός δράσης, καθώς πάλευε να επανέλθει σωματικά στην κατάσταση που ήταν πριν την εγκυμοσύνη.

