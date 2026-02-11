Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η πρώην σύντροφος του αθλητή δεν τον συγχωρεί για την απιστία παρά τη δημόσια δήλωση αγάπης

Ο Στούρλα Χολμ Λέγκρεϊντ κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο ατομικό δίαθλο και στις δηλώσεις τους αποφάσισε να ανοίξει την καρδιά του σχετικά με την σύντροφο.

Ο Νορβηγός αθλητής παραδέχτηκε ότι ήταν άπιστος στη σχέση του πριν από τρεις μήνες και ουσιαστικά ζητούσε από την πρώην σύντροφό του να ξανασκεφτεί το χωρισμό τους.

Η πρώην σύντροφός του, που προτιμάει να κρατήσει την ανωνυμία της, δε φαίνεται ότι είναι πρόθυμη να τον συγχωρήσει, παρά τη δημόσια δήλωση αγάπης και «αφοσίωσης» από μέρους του.

«Είναι δύσκολο να συγχωρήσεις. Ακόμα και μετά από μια δήλωση αγάπης μπροστά σε όλο τον κόσμο, είναι δύσκολο να συγχωρήσεις. «Δεν επέλεξα να βρεθώ σε αυτή τη θέση και με πονάει που πρέπει να βρίσκομαι σε αυτήν.

Είχαμε επαφή και γνωρίζει τις απόψεις μου για αυτό. Ένα ευχαριστώ στην οικογένεια και τους φίλους μου που με αγκάλιασαν και με στήριξαν σε αυτή την περίοδο. Επίσης, σε όλους όσους με σκέφτηκαν και με συμπάθησαν, χωρίς να ξέρουν ποια είμαι», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρώην σύντροφος του Λέγκρεϊντ, σύμφωνα με τη dailymail.uk.