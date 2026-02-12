Χέιζ-Ντέιβις: Ο Παναθηναϊκός καλωσόρισε τον Αμερικανό φόργουορντ με βίντεο με τα highlights του

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, με τους πράσινους να καλωσορίζουν τον Αμερικανό φόργουορντ με ένα βίντεο στα social media.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τάραξε τα νερά της Euroleague, φέρνοντας στον Παναθηναϊκό τον περσινό MVP του Final Four, Νάιτζελ Χέιζ- Ντέιβις.

Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ υπέγραψε ένα ηγεμονικό συμβόλαιο ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ για 2,5 χρόνια και έγινε ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της Euroleague.

Oι πράσινοι καλωσόρισαν τον Χέιζ-Ντέιβις με ένα βίντεο στα social media, το οποίο έγραφε: “Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις καλωσόρισες στην οικογένειά μας”, προβάλλοντας καλάθια από τις σεζόν που αγωνίζονταν στη Ζάλγκιρις, στην Μπαρτσελόνα και στη Φενέρμπαχτσε στην Euroleague.