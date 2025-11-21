Χιμένεθ: «Αισθάνομαι την αγάπη του κόσμου της ΑΕΚ αλλά θέλω τίτλους και με τον Άρη»

Ο Μανόλο Χιμένεθ θα είναι το κεντρικό πρόσωπο του αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ στην Opap Arena για την 11η αγωνιστική της Super League.

Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ και νυν του Άρη, Μανόλο Χιμένεθ, μίλησε για το κυριακάτικο παιχνίδι και παραδέχθηκε ότι είναι ξεχωριστό για τον ίδιο, πράγμα λογικό αφού με την Ένωση κατέκτησε πρωτάθλημα και Κύπελλο στην Ελλάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαι επαγγελματίας κι αυτή τη στιγμή είμαι προπονητής του Άρη και θα δώσω τα πάντα για την ομάδα μου. Βεβαίως, είναι δεδομένο ότι σε αυτές τις τέσσερις σεζόν, που ήμουν στην ΑΕΚ, πήρα μεγάλες χαρές. Αισθάνομαι την αγάπη του κόσμου της ΑΕΚ. Παρομοίως, αισθάνομαι και από τον κόσμο του Άρη την ίδια αγάπη και θέλω με τη δουλειά μου να κερδίσω τον σεβασμό του. Σίγουρα, θέλω να κερδίσω και με τον Άρη τίτλους και να πάω σε πολλούς τελικούς», δήλωσε ο Μανόλο Χιμένεθ σε συνέντευξη που παραχώρησε στα κανάλια Novasports.

«Δεν είμαι ικανοποιημένος με τους βαθμούς που έχουμε πάρει μέχρι τώρα. Είναι ξεκάθαρο ότι από εδώ και πέρα πρέπει να δώσουμε πολύ περισσότερο από τον καλό μας εαυτό, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση.

Στη διακοπή εστιάσαμε στο ότι πρέπει να δημιουργούμε περισσότερες φάσεις για γκολ. Πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε ως ομάδα. Πολλοί μένουν στα “ψυχρά” νούμερα της στατιστικής, όμως, πρέπει οι αναλύσεις να είναι βαθύτερες γιατί έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Διότι, δεν είναι καθόλου εύκολο να είμαστε δυόμιση με τρεις μήνες με έναν μέσο όρο πέντε ή έξι βασικών παικτών τραυματίες κάθε εβδομάδα», πρόσθεσε ακόμα ο Ισπανός τεχνικός.

Ο Μανόλο Χιμένεθ στάθηκε στον τομέα των απουσιών: «Στην αρχή ήμασταν από τις καλύτερες ομάδες στη δημιουργία ευκαιριών. Θα έπρεπε, όμως, να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί στην αντίπαλη περιοχή. Σε αυτό παίζει ρόλο ότι εδώ και τρεις μήνες έχουμε μόνο έναν παίκτη ως σημείο αναφοράς στην αντίπαλη περιοχή, τον Λορέν Μορόν. Θα πω ξανά ότι είναι εύκολο να βασιστεί κάποιος μόνο στα νούμερα της στατιστικής. Αυτό που είναι δύσκολο είναι να ερευνήσει κάποιος γιατί έχουμε φτάσει σε αυτά τα νούμερα της στατιστικής».

Μπαίνοντας στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ, ο Ισπανός τεχνικός δήλωσε ότι «πρέπει να προσπαθήσουμε με όλους τους τρόπους να μην τους αφήσουμε να κάνουν εύκολα το παιχνίδι τους. Πρέπει να δείξουμε την προσωπικότητά μας στον αγωνιστικό χώρο και να είμαστε θαρραλέοι, όταν έχουμε την μπάλα στα πόδια μας. Επιτέλους, πρέπει να δώσουμε στον κόσμο της ομάδας μας αυτό που του αξίζει και τόσον καιρό δεν του το έχουμε προσφέρει».