Χωρίς Μάικ Τζέιμς και με εννέα παίκτες διαθέσιμους η Μονακό κόντρα στην Εφές

Η Μονακό αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Αναντολού Εφές (19.03.2026, 19:30) για την 32η αγωνιστική της Euroleague, λίγες μόλις μέρες μετά τη σπουδαία νίκη επί του Ολυμπιακού. Ακόμα και στο σημερινό ματς, η ομάδα του Πριγκιπάτου θα αγωνιστεί αποδεκατισμένη. Ο Μάικ Τζέιμς υπέστη τραυματισμό κόντρα στον Ολυμπιακό, παραμένει εκτός δράσης, ενώ όλα δείχνουν πως θα απουσιάσει και από το παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό στις 27 Μαρτίου.

Στα “πιτς” παραμένει και ο Νίκολα Μίροτιτς, κάτι που σημαίνει ότι όλο το βάρος θα πέσει πλέον στον Ματ Στραζέλ. Ωστόσο, κανονικά αναμένεται να αγωνιστούν τόσο ο Ελί Οκόμπο αλλά και ο Ντάνιελ Τάις. Συνολικά, η Μονακό έχει μόλις εννέα διαθέσιμους παίκτες για το ματς στην Πόλη.