Χωρίς Τετέι ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΛ Novibet

Ο Ανδρέας Τετέι και ο Ντάβιντε Καλάμπρια συμπλήρωσαν το όριο των τριών κίτρινων καρτών στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό και ο Έλληνας επιθετικός θα απουσιάσει από την αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet (15/02/26, 21:00).

Ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί λοιπόν την παρουσία του Τετέι στο σημαντικό παιχνίδι της Super League κόντρα στους Θεσσαλούς στη Λεωφόρο, ενώ ο Καλάμπρια δεν θα παίξει στο εξ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής με τον ΟΦΗ (04/03/26, 18:00)

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θέλει να εκμεταλλευτεί πιθανή απώλεια βαθμών του Λεβαδειακού, που υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην 21η αγωνιστική της Super League, προκειμένου να μειώσει τη διαφορά από την 4η θέση.

Αυτή τη στιγμή είναι 6 βαθμούς πίσω από τους Βοιωτούς, έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο.