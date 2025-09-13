Αθλητικά

Χωρίς Τι Τζέι Σορτς ο Παναθηναϊκός στην Αυστραλία

Ο Αμερικανός γκαρντ ταλαιπωρείται από ίωση
Ο Τι Τζέι Σορτς σε προπόνηση του Παναθηναϊκού (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ο Τι Τζέι Σορτς σε προπόνηση του Παναθηναϊκού (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Χωρίς τον Τι Τζέι Σορτς θα παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός στο τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος” στην Αυστραλία.

Ο Τι Τζέι Σορτς δεν θα ακολουθήσει τον Παναθηναϊκό στο ταξίδι του στην Αυστραλία, καθώς ταλαιπωρείται από ίωση.

Οι πράσινοι θα αγωνιστούν στα παιχνίδια με την Παρτίζαν (18/9) και τους Adelaide 36ers (21/9), χωρίς τον βραχύσωμο γκαρντ, ο οποίος θα είναι ο βασικός πλέι μέικερ της ομάδας τη νέα σεζόν.

Ο Τι Τζέι Σορτς θα ενσωματωθεί και πάλι στην ομάδα, μετά την επιστροφή της από την Αυστραλία.

