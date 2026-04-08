Αθλητικά

Χωρίς τον Εβάν Φουρνιέ ο Ολυμπιακός κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ

Άλλες τρεις απουσίες έχουν οι ερυθρόλευκοι για το ματς στη Σόφια
Με μια νέα -και μάλιστα σημαντική- απουσία θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια, για την 37η και προτελευταίας αγωνιστικής της regular season στη Euroleague. Ο Εβάν Φουρνιέ δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη ομάδα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Εβάν Φουρνιέ ταλαιπωρείται από στομαχικές διαταραχές γεγονός που δεν του επέτρεψε να ακολουθήσει την ομάδα στην Σόφια όπου είναι η προσωρινή έδρα της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Παράλληλα, εκτός είναι και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ενώ απόντες θα είναι και οι τραυματίες Μόντε Μόρις (μυϊκός σπασμός στη μέση) και Ταϊρίκ Τζόουνς (θλάση).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
213
128
122
120
107
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo