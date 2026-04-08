Χωρίς τον Εβάν Φουρνιέ ο Ολυμπιακός κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ

Με μια νέα -και μάλιστα σημαντική- απουσία θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια, για την 37η και προτελευταίας αγωνιστικής της regular season στη Euroleague. Ο Εβάν Φουρνιέ δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη ομάδα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Εβάν Φουρνιέ ταλαιπωρείται από στομαχικές διαταραχές γεγονός που δεν του επέτρεψε να ακολουθήσει την ομάδα στην Σόφια όπου είναι η προσωρινή έδρα της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Παράλληλα, εκτός είναι και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ενώ απόντες θα είναι και οι τραυματίες Μόντε Μόρις (μυϊκός σπασμός στη μέση) και Ταϊρίκ Τζόουνς (θλάση).