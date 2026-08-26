ΑΕΚ – Λέφκι Σόφιας: Η Ένωση ψάχνει πρόκριση «χρυσάφι» στη League Phase του Champions League, τα ποσά που βρίσκονται μπροστά της

Η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε την Λέφσκι Σόφιας (22:00, Newsit.gr, MEGA, COSMOTE SPORT2HD), στη ρεβάνς του 0-0 στη Βουλγαρία και θέλει να κάνει ένα τεράστιο “άλμα”, παίρνοντας την πρόκριση στη League Phase του Champions League και -παράλληλα- γεμίζοντας τα ταμεία της με εκατομμύρια ευρώ.

Μόνο από την ενδεχόμενη πρόκριση της, η ΑΕΚ θα εξασφαλίσει ως μπόνους (starting fee) για τη συμμετοχή τους στη League Phase του Champions League το ποσό των 18.620.000 ευρώ! Έτσι, με το… καλημέρα.

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Από εκεί και πέρα, υπάρχει η δυνατότητα για ακόμη μεγαλύτερα έσοδα μέσω των χρηματικών ανταμοιβών της UEFA για αποτελέσματα στους αγώνες, την τελική της κατάταξη στη League Phase, ή το Value Pillar.

Στη League Phase του Champions League, η UEFA δίνει 2,1 εκατομμύρια ευρώ για κάθε νίκη και 700.000 ευρώ για κάθε ισοπαλία. Κάθε κλαμπ που συμμετέχει στη League Phase δικαιούται χρήματα και από το Value Pillar, τον μηχανισμό που αντικατέστησε το παλαιότερο market pool και μέρος του συστήματος των coefficients. Από εκεί, το ποσό που μπορεί να εισπράξει η ΑΕΚ είναι 3 εκατομμύρια ευρώ.

Τα αγωνιστικά έσοδα στο Champions League από τη League Stage και έπειτα

Συμμετοχή: 18.620.000 ευρώ

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Πριμ κατάταξης: 275.000 ευρώ Χ τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα με αντίστροφη μέτρηση από το 36 (π.χ. ο 1ος Χ36, ο 2ος Χ 35 κτλ)

Νίκη στη League Phase: 2.100.000 ευρώ

Ισοπαλία στη League Phase: 700.000 ευρώ

Πριμ τερματισμού στις θέσεις 1-8: 2.000.000 ευρώ

Πριμ τερματισμού στις θέσεις 9-16: 1.000.000 ευρώ

Πρόκριση στα πλέι οφ: 1.000.000 ευρώ

Πρόκριση στους «16»: 11.000.000 ευρώ

Πρόκριση στα προημιτελικά: 12.500.000 ευρώ

Πρόκριση στα ημιτελικά: 15.000.000 ευρώ

Φιναλίστ: 18.500.000 ευρώ

Κατάκτηση τροπαίου: 6.500.000 ευρώ

Το σενάριο «υποβιβασμού» στο Europa League

Σε περίπτωση που η ΑΕΚ βοώσει το “κακό” σενάριο και αποκλειστεί από την Λέφσκι Σόφιας, τότε έχει εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Europa League.

Σε αυτή την περίπτωση, τα χρήματα της UEFA για κάθε ομάδα που αποκλείεται στα πλέι οφ του Champions League και συνεχίζει στη δεύτερη τη τάξει ποδοσφαιρική διοργάνωση της UEFA είναι 4,29 εκατομμύρια ευρώ.

Η συμμετοχή στη League Phase του Europa League συνοδεύεται από starting fee 4,31 εκατομμύρια ευρώ κάτι που σημαίνει ότι σε περίπτωση αποκλεισμού από τα playoffs του Champions League τότε η ΑΕΚ έχει μίνιμουμ 8,6 εκατομμύρια ευρώ.

Το οικονομικό όφελος, πάντως, δεν περιορίζεται σε αυτό το ποσό, καθώς στη συνέχεια έρχονται να προστεθούν τα έσοδα από το Value Pillar, αλλά και τα μπόνους που προκύπτουν από τα αποτελέσματα και την πορεία της ομάδας στη διοργάνωση.