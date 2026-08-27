Χράντετς – Παναθηναϊκός 1-2 τελικό: Στη League Phase του Conference League οι πράσινοι

Πλέι οφ Conference League 2-2 το πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ
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Τελικό
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
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22:44 | 27.08.2026
Τέλος αγώνα! Ο Παναθηναϊκός προκρίνεται στη League Phase του Conference League
22:41 | 27.08.2026
Οι Τσέχοι διαμαρτυρήθηκαν για χέρι του Γιάγκουσιτς στην περιοχή
22:38 | 27.08.2026
Κοκκορομαχίες μεταξύ των παικτών
22:38 | 27.08.2026
Απόλυτος πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού ο Αφρικανός επιθετικός
22:38 | 27.08.2026
ΓΚΟΛ για τον Παναθηναϊκό!
Ο Ντέσερς κάνει το 1-2!
22:35 | 27.08.2026
O Ντέσερς αναλαμβάνει την εκτέλεση
22:35 | 27.08.2026
Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό!
22:35 | 27.08.2026
Υπάρχει πάτημα! Ο διαιτητής έχει πάει στο VAR
22:29 | 27.08.2026
Ο Ντέσερς βρέθηκε στο έδαφος και ο διαιτητής περιμένει να εξεταστεί η φάση!
22:28 | 27.08.2026
116' Τεράστια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!
Ο Γιάγκουσιτς βγήκε σ' ένα ανεπανάληπτο τετ-α-τετ, αλλά νικήθηκε από τον Τσέχο τερματοφύλακα
22:27 | 27.08.2026
Εφιαλτικές στιγμές για τον Παναθηναϊκό
Η πράσινη εστία πολιορκείται από παντού
22:26 | 27.08.2026
Συνεχόμενα κόρνερ και δύσκολες στιγμές για το τριφύλλι
22:24 | 27.08.2026
O Παναθηναϊκός έχει παθητικό ρόλο!
Προσπαθεί να μείνει όρθιος
22:18 | 27.08.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της παράτασης
22:18 | 27.08.2026
Το γκολ ισοφάρισης της Χράντετς
22:12 | 27.08.2026
Ο Παναθηναϊκός έχει "κάτσει" τελείως!
Είναι συνεχώς σε παθητικό ρόλο
22:06 | 27.08.2026
Ακυρώθηκε γκολ της Χράντετς!
Προηγήθηκε φάουλ στον Καλάμπρια
22:06 | 27.08.2026
Γιάγκουσιτς αντί Κοντούρη
22:00 | 27.08.2026
Οι Τσέχοι απειλούν! Δείχνουν πιο φρέσκοι
21:51 | 27.08.2026
Η Χράντετς ισοφαρίζει 1-1 με τον Νταρίντα!
21:49 | 27.08.2026
92' Απίστευτο! Ο Παναθηναϊκός δέχθηκε πάλι γκολ στις καθυστερήσεις
21:43 | 27.08.2026
90' Τέσσερα τα λεπτά των καθυστερήσεων
21:42 | 27.08.2026
Οι Τσέχοι πιέζουν, οι πράσινοι αρχίζουν και οπισθοχωρούν
21:41 | 27.08.2026
Αλλαγή για τον Παναθηναϊκό
Πάλμερ Μπράουν αντί Λιβάι Γκαρσία
21:34 | 27.08.2026
80' Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!
Το πρώτο σουτ του Λιβάι κόπηκε από τους αμυντικούς, η μπάλα στρώθηκε στον Ντέσερς μέσα στην περιοχή, ο οποίος αστόχησε από πλεονεκτική θέση
21:31 | 27.08.2026
75' Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό
Σουτ του Ταμπόρδα, έβγαλε δύσκολα ο τερματοφύλακας των Τσέχων
21:29 | 27.08.2026
72' ΓΚΟΛ για τον Παναθηναϊκό!
Ο Ντέσερς με κεφαλιά ανοίγει το σκορ για τους πράσινους
21:20 | 27.08.2026
Φτάσαμε στο 70', παραμένει το 0-0
21:17 | 27.08.2026
60' Τριπλή αλλαγή για τον Παναθηναϊκ
Εκτός οι Κάτρης, Τετέι, Πελίστρι, μέσα Καλάμπρια, Ντέσερς και Αντίνο
21:09 | 27.08.2026
59' Πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο
Σουτ του Κουντούρη, λίγο άουτ η μπάλα
21:06 | 27.08.2026
Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες
20:51 | 27.08.2026
Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο
20:46 | 27.08.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Χράντετς - Παναθηναϊκός 0-0
20:40 | 27.08.2026
45' Τρία τα λεπτά των καθυστερήσεων
20:38 | 27.08.2026
40' Τεράστια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!
Ο Τετέι δίνει στον Λιβάι, εκείνος εκτελεί με την μία, με την μπάλα να "γλύφει" το δεξί δοκάρι
20:38 | 27.08.2026
Κίτρινη κάρτα και στον Ταμπόρδα για διαμαρτυρία
20:28 | 27.08.2026
Κίτρινη κάρτα στον Λιβάι Γκαρσία για μαρκάρισμα σε αντίπαλο
20:27 | 27.08.2026
Αναγκαστική αλλαγή για τον Παναθηναϊκό! Αποχωρεί τραυματίας ο Τσιριβέγια
Μέσα ο Κοντούρης
20:22 | 27.08.2026
27' Κίτρινη κάρτα στον Κάτρη
20:20 | 27.08.2026
21' Αναγκαστική αλλαγή για τους γηπεδούχους. Εκτός ο Μίχαλικ, στην θέση του ο Βιλκανόβα
20:15 | 27.08.2026
Άσχημο ξεκίνημα για τους πράσινους στο παιχνίδι, δέχονται αρκετή πίεση από τους Τσέχους
20:13 | 27.08.2026
Διπλή τεράστια ευκαιρία για τους Τσέχους!
Ο Πένια έσωσε δύο φορές τον Παναθηναϊκό
20:10 | 27.08.2026
Οι πράσινοι προσπαθούν να ανεβάσουν στροφές, έχοντας πάρει μέτρα στο γήπεδο
20:10 | 27.08.2026
Συμπληρώθηκαν 10 λεπτά
Ο Παναθηναϊκός δεν έχει καταφέρει να γίνει απειλητικός
20:03 | 27.08.2026
Τεράστια ευκαιρία για τους Τσέχους!
Ο Κάτρης έσωσε πάνω στη γραμμή την εστία του Παναθηναϊκού
19:54 | 27.08.2026
Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση ισοπαλίας με οποιοδήποτε σκορ, ο αγώνας οδηγείται στην παράταση
19:54 | 27.08.2026
Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Βίζεκ, Βάγκνερ, Μίελκε, Νέτο, Βαλέντα, Χόντεκ, Σλόντσικ, Τρούμπατς, Χβάταλ, Βλκάνοβα
19:54 | 27.08.2026
Η ενδεκάδα της Χράντετς Κράλοβε: Ζαντραζίλ, Ούχριντσατ, Τσιχάκ, Τσεχ, Λούντβιτσεκ, Νταρίντα, Ντάντσακ, Χόρακ, Βαν Μπιούρεν, Ουμάρ, Μίχαλικ
19:53 | 27.08.2026
Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, Αντίνο, Πάλμερ-Μπράουν, Κοντούρης, Κυριόπουλος, Μπινιάρης, Λάβδας, Ραστόντερ
19:52 | 27.08.2026
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού
Πένια, Φαν Ντρόνγκελεν, Ντε Φράι, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Καμαρά, Τσιριβέγια, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι
19:51 | 27.08.2026
Με συνταγή ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός στην Τσεχία
Μοναδική αλλαγή στην ενδεκάδα, ο Πελίστρι αντί του Αντίνο
19:51 | 27.08.2026
Αν το τριφύλλι αποκλειστεί, τότε τελειώνει και το φετινό ευρωπαϊκό του ταξίδι!
Πράγμα καταστροφικό για τον σύλλογο που παλεύει να επιστρέψει στον δρόμο των επιτυχιών, έχοντας δαπανήσει πολλά εκατομμύρια το φετινό καλοκαίρι
19:50 | 27.08.2026
Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος, προηγήθηκε με 2-0, αλλά κατάφερε να ισοφαριστεί στο φινάλε
Πλέον οι πράσινοι, άφου έβγαλαν τα μάτια τους, καλούνται να πάρουν διπλό πρόκρισης στην Τσεχία
19:49 | 27.08.2026
Στο πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, οι δύο ομάδες είχαν έρθει ισόπαλες 2-2
19:48 | 27.08.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς στην Τσεχία για τα πλέι οφ του Conference League