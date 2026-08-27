Χράντετς – Παναθηναϊκός 1-2 τελικό: Στη League Phase του Conference League οι πράσινοι

80' Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Το πρώτο σουτ του Λιβάι κόπηκε από τους αμυντικούς, η μπάλα στρώθηκε στον Ντέσερς μέσα στην περιοχή, ο οποίος αστόχησε από πλεονεκτική θέση