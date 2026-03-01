Αθλητικά

Χρήστος Μουζακίτης: «Μάχη» στην Bundesliga για την απόκτησή του – «Θα φθάσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ η μετεγγραφή του» σύμφωνα με γερμανικό ρεπορτάζ

Μπάγερ Μονάχου, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Μπορούσια Ντόρτμουντ και Λειψία θα «παλέψουν» για τη μετεγγραφή
Χρήστος Μουζακίτης
Ο Χρήστος Μουζακίτης με τη φανέλα του Ολυμπιακού / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Χρήστος Μουζακίτης έχει ξεχωρίσει ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ευρώπης και οι κορυφαίες ομάδες της Bundesliga εμφανίζονται έτοιμες να πέσουν στη… μάχη για την απόκτησή του από τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με το fussballdaten.de, η Μπάγερ Μονάχου, η Μπάγερ Λεβερκούζεν, η Μπορούσια Ντόρτμουντ και η Λειψία έχουν ψηλά στη λίστα τους τον Χρήστο Μουζακίτη και σχεδιάζουν τις κινήσεις τους για να “χτυπήσουν” σε λίγους μήνες την “πόρτα” της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Το γερμανικό ρεπορτάζ αναφέρει μάλιστα τις Μπάγερ Λεβερκούζεν και Μπορούσια Ντόρτμουντ ως ιδανικές επιλογές για τον τρόπο που αγωνίζεται ο νεαρός κεντρικός χαφ, αλλά και οι τέσσερις “μεγάλοι” της Bundesliga θα προσπαθήσουν να κλείσουν τον Μουζακίτη, γεγονός που μπορεί να “εκτοξεύσει” την τιμή του από τα 35-40 εκατομμύρια ευρώ που ζητάει σε πρώτη φάση ο Ολυμπιακός, στα 45-50 εκατομμύρια ευρώ.

