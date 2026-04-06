Χρήστος Τζόλης: «Στα σκουπίδια πετάει προτάσεις κάτω των 30 εκατομμυρίων ευρώ η Κλαμπ Μπριζ» σύμφωνα με τους Βέλγους

Ο Χρήστος Τζόλης αναμένεται να αποχωρήσει από την Κλαμπ Μπριζ το ερχόμενο καλοκαίρι, αλλά η βελγική ομάδα δεν πρόκειται να συζητήσει καν προτάσεις με ποσά χαμηλότερα των 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Με μία σειρά από εξαιρετικές εμφανίσεις και τη φετινή σεζόν, ο Χρήστος Τζόλης έχει “εκτοξεύσει” την αξία του στο Βέλγιο και η Κλαμπ Μπριζ περιμένει “μάχη” προσφορών για την απόκτησή του.

Ένα νέο δημοσίευμα του voetbalzone.nl υποστηρίζει χαρακτηριστικά ότι «προσφορές άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ τις πετάει κατευθείαν στα σκουπίδια», ενώ αναλύει την πορεία του διεθνούς επιθετικού τα τελευταία χρόνια, από το ξεπέταγμα στον ΠΑΟΚ και τις αποτυχίες σε Νόριτς και Τβέντε, μέχρι την “ανάταση” στο Μπριζ, όπου “μετράει” 9 γκολ και 13 ασίστ σε 26 παιχνίδια τη φετινή σεζόν.

