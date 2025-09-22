Χρυσή Μπάλα: Live η τελετή απονομής για την ανάδειξη του κορυφαίου ποδοσφαιριστή

Στο Παρίσι πραγματοποιείται απόψε η τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας και των υπόλοιπων βραβείων για την περασμένη ποδοσφαιρική χρονιά. Τα δύο μεγάλα φαβορί για τη σπουδαιότερη διάκριση είναι ο Ουσμάν Ντεμπελέ και ο Λαμίν Γιαμάλ, με τον νικητή να κερδίζει το τρόπαιο για πρώτη φορά στην καριέρα του, παίρνοντας τη “σκυτάλη” από τον περσινό νικητή, Ρόδρι.