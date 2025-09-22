Χρυσή Μπάλα: Live η τελετή απονομής για την ανάδειξη του κορυφαίου ποδοσφαιριστή

Στο Παρίσι πραγματοποιείται απόψε η τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας και των υπόλοιπων βραβείων για την περασμένη ποδοσφαιρική χρονιά. Τα δύο μεγάλα φαβορί για τη σπουδαιότερη διάκριση είναι ο Ουσμάν Ντεμπελέ και ο Λαμίν Γιαμάλ, με τον νικητή να κερδίζει το τρόπαιο για πρώτη φορά στην καριέρα του, παίρνοντας τη “σκυτάλη” από τον περσινό νικητή, Ρόδρι.
Ο Αντρές Ινιέστα στη σκηνή
Πάνω από 12 κιλά ζυγίζει
Οι δυο Χρυσές Μπάλες -για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή και την κορυφαία ποδοσφαιρίστρια- επί σκηνής
Φτάνουμε στην κορύφωση του gala, με την ανάδειξη της κορυφαίας ποδοσφαιρίστριας και του κορυφαίου ποδοσφαιριστή
Το βραβείο παρέλαβε η μεγάλη κόρη του Λουίς Ενρίκε
Η πριγκίπισσα του Μονακό έδωσε το βραβείο Σόκρατες στο "Ίδρυμα Χάνα", που ίδρυσε ο Λουίς Ενρίκε, μετά το θάνατο της κόρης του
Η Παρί Σεν Ζερμέν αναδείχθηκε η κορυφαία ομάδα για το 2025
Η ομάδα γυναικών της Άρσεναλ πήρε την περασμενη χρονιά το Champions League, νικώντας στον τελικό την Μπαρτσελόνα
Η Άρσεναλ κορυφαία ομάδα στις γυναίκες
Η ώρα για την καλύτερη ομάδα της σεζον
Ο Βίκτορ Γιόκερες κορυφαίος σκόρερ της περσινής σεζόν! Η Εβα Πάγιορ κορυφαία επιθετικός
Ειδική μνεία γίνεται στον Ντιόγκο Ζότα, που έχασε τη ζωή του το καλοκαίρι που μας πέρασε
Τζίτζι Ντοναρούμα ο κορυφαίος τερματοφύλακας του 2025 και Άννα Χάμπτον η κορυφαία γκολκίπερ
Έρχεται η ώρα για το βραβείο Lev Yashin σε άνδρες και γυναίκες
Ο Λουίς Ενρίκε αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής
Η ώρα για τον κορυφαίο προπονητή της περσινής σεζόν
Κορυφαία προπονήτρια του ποδοσφαίρου Γυναικών η Σαμπρίνα Γουίγκμαν
Η κορυφαία νεότερη παίκτρια η Βίκι Λόπεθ της Μπαρτσελόνα
Για δεύτερη σε΄ρι χρονιά, ο Λαμίν Γιαμάλ αναδείχθηκε κορυφαίος νεαρός ποδοσφαιριστής
Κέιτ Σκοτ και Ρουντ Γκούλιτ οι παρουσιαστές
Με όλη του την οικογένεια ο λαμίν Γιαμάλ στο gala
Οι νικητές της Χρυσής Μπάλας από το 1956 μέχρι σήμερα
1956: Στάνλεϊ Μάθιους (Αγγλία – Μπλάκπουλ)
1957: Αλφρέδο Ντι Στέφανο (Ισπανία/Αργεντινή – Ρεάλ)
1958: Ραϊμόν Κοπά (Γαλλία – Ρεάλ)
1959: Αλφρέδο Ντι Στέφανο (Ισπανία/Αργεντινή – Ρεάλ)
1960: Λουίς Σουάρεθ (Ισπανία – Μπαρτσελόνα)
1961: Ομάρ Σίβορι (Ιταλία/Αργεντινή – Γιουβέντους)
1962: Γιόζεφ Μάζοπουστ (Τσεχοσλοβακία – Ντούκλα Πράγας)
1963: Λεβ Γιασίν (Σοβιετική Ένωση – Ντινάμο Μόσχας)
1964: Ντένις Λόου (Σκωτία – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)
1965: Εουσέμπιο (Πορτογαλία – Μπενφίκα)
1966: Μπόμπι Τσάρλτον (Αγγλία – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)
1967: Φλόριαν Άλμπερτ (Ουγγαρία – Φερεντσβάρος)
1968: Τζορτζ Μπεστ (Βόρειος Ιρλανδία – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)
1969: Τζάνι Ριβέρα (Ιταλία – Μίλαν)
1970: Γκερντ Μίλερ (Δυτική Γερμανία – Μπάγερν)
1971: Γιόχαν Κρόιφ (Ολλανδία – Άγιαξ)
1972: Φραντς Μπεκενμπάουερ (Δυτική Γερμανία – Μπάγερν)
1973: Γιόχαν Κρόιφ (Ολλανδία – Άγιαξ/Μπαρτσελόνα)
1974: Γιόχαν Κρόιφ (Ολλανδία – Μπαρτσελόνα)
1975: Όλεγκ Μπλαχίν (Σοβιετική Ένωση – Ντινάμο Κιέβου)
1976: Φραντς Μπεκενμπάουερ (Δυτική Γερμανία – Μπάγερν)
1977: Άλαν Σίμονσεν (Δανία – Γκλάντμπαχ)
1978: Κέβιν Κίγκαν (Αγγλία – Αμβούργο)
1979: Κέβιν Κίγκαν (Αγγλία – Αμβούργο)
1980: Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε (Γερμανία – Μπάγερν)
1981: Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε (Γερμανία – Μπάγερν)
1982: Πάολο Ρόσι (Ιταλία – Γιουβέντους)
1983: Μισέλ Πλατινί (Γαλλία – Γιουβέντους)
1984: Μισέλ Πλατινί (Γαλλία – Γιουβέντους)
1985: Μισέλ Πλατινί (Γαλλία – Γιουβέντους)
1986: Ιγκόρ Μπελάνοφ (Σοβιετική Ένωση – Ντινάμο Κιέβου)
1987: Ρουντ Γκούλιτ (Ολλανδία – Αϊντχόφεν/Μίλαν)
1988: Μάρκο Φαν Μπάστεν (Ολλανδία – Μίλαν)
1989: Μάρκο Φαν Μπάστεν (Ολλανδία – Μίλαν)
1990: Λόταρ Ματέους (Γερμανία – Ίντερ)
1991: Ζαν-Πιερ Παπέν (Γαλλία – Μαρσέιγ)
1992: Μάρκο Φαν Μπάστεν (Ολλανδία – Μίλαν)
1993: Ρομπέρτο Μπάτζο (Ιταλία – Γιουβέντους)
1994: Χρίστο Στόιτσκοφ (Βουλγαρία – Μπαρτσελόνα)
1995: Ζορζ Γουεά (Λιβερία – Παρί/Μίλαν)
1996: Ματίας Ζάμερ (Γερμανία – Ντόρτμουντ)
1997: Ρονάλντο (Βραζιλία – Μπαρτσελόνα/Ίντερ)
1998: Ζινεντίν Ζιντάν (Γαλλία – Γιουβέντους)
1999: Ριβάλντο (Βραζιλία – Μπαρτσελόνα)
2000: Λουίς Φίγκο (Πορτογαλία – Μπαρτσελόνα/Ρεάλ)
2001: Μάικλ Όουεν (Αγγλία – Λίβερπουλ)
2002: Ρονάλντο (Βραζιλία – Ρεάλ)
2003: Πάβελ Νέντβεντ (Τσεχία – Γιουβέντους)
2004: Αντρέι Σεβτσένκο (Ουκρανία – Μίλαν)
2005: Ροναλντίνιο (Βραζιλία – Μπαρτσελόνα)
2006: Φάμπιο Καναβάρο (Ιταλία – Γιουβέντους/Ρεάλ)
2007: Κακά (Βραζιλία – Μίλαν)
2008: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)
2009: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)
2010: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)
2011: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)
2012: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)
2013: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Ρεάλ)
2014: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Ρεάλ)
2015: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)
2016: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Ρεάλ)
2017: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Ρεάλ)
2018: Λούκα Μόντριτς (Κροατία – Ρεάλ)
2019: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)
2020: –
2021: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα/Παρί)
2022: Καρίμ Μπενζεμά (Γαλλία – Ρεάλ)
2023: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Παρί / Ίντερ Μαϊάμι)
2024: Ρόδρι (Ισπανία – Σίτι)
"Λαμπερές" παρουσίες στο κόκκινο χαλί - Ο Ροναλντίνιο ξεχώρισε κατά την άφιξή του
Ο αριθμός κατακτήσεων της Χρυσής Μπάλας
8 κατακτήσεις: Λιονέλ Μέσι
5 κατακτήσεις: Κριστιάνο Ρονάλντο.
3 κατακτήσεις: Μισέλ Πλατινί, Γιόχαν Κρόιφ, Μάρκο Φαν Μπάστεν
2 κατακτήσεις: Φραντς Μπεκενμπάουερ, Ρονάλντο, Αλφρέδο Ντι Στέφανο, Κέβιν Κίγκα, Καρλ – Χάιν Ρουμενίγκε
1 κατάκτηση: Λουίς Σουάρες, Εουσέμπιο, Μπόμπι Τσάρλτον, Ρεϊμόντ Κόπα, Γκερντ Μίλερ, Ζινεντίν Ζιντάν, Τζιάνι Ριβέρα, Ρουντ Γκούλιτ, Λόταρ Ματέους, Ρομπέρτο Μπάζιο, Χρίστο Στόιτσκοφ, Αντρέι Σεβτσένκο, Τζορτζ Μπεστ, Άλαν Σίμονσεν, Ροναλντίνιο, Λεβ Γιασίν, Φλοριάν Άλμερτ, Ζαν – Πιέρ Παπέν, Τζορτζ Γουεά, Ματίας Σάμες, Ριβάλντο, Λουίς Φίγκο, Μάικλ Όουεν, Πάβελ Νέντβεντ, Φάμπιο Καναβάρο, Κακά, Λούκα Μόντριτς, Καρίμ Μπενζεμά, Ρόδρι
Η κατάταξη των παικτών από τις θέσεις 11-30:
30ος: Μίκαελ Ολίσε (Μπάγερν Μονάχου/Γαλλία)
29ος: Φλόριαν Βριτς (Μπάγερ Λεβερκούζεν-Λίβερπουλ/Γερμανία)
28ος: Βιρτζίλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ/Ολλανδία)
27ος: Ντέκλαν Ράις (Άρσεναλ/Αγγλία)
26ος: Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι/Νορβηγία)
25ος: Ντένζελ Ντάμφρις (Ίντερ /Ολλανδία)
24ος: Φαμπιάν Ρουίθ (Παρί Σεν Ζερμέν /Ισπανία)
23ος: Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης /Αγγλία)
22ος: Αλέξις Μακ Άλιστερ (Λίβερπουλ/Αργεντινή)
21ος: Σερού Γκιρασία (Ντόρτμουντ/Γουϊνέα
20ός: Λαουτάρο Μαρτίνες (Ίντερ/Αργεντινή)
19ος: Ζοάο Νέβες (Παρί Σεν Ζερμέν/Πορτογαλία)
18ος: Σκοτ ΜακΤόμινεϊ (Νάπολι/Σκωτία)
17ος: Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπαρτσελόνα/Πολωνία)
16ος: Βινίσιους (Ρεάλ Μαδρίτης/Βραζιλία)
15ος: Βίκτορ Γιόκερες (Σπόρτινγκ Λισαβόνας/Άρσεναλ/Σουηδία)
14ος: Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν/Γαλλία)
13ος: Χάρι Κέιν (Μπάγερν/Αγγλία)
12ος: Κβίτσα Κβαρατσχέλια (Παρί Σεν Ζερμέν/Γεωργία)
11ος: Πέδρι (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)
Την αγωνιστική περίοδο 2024-25 ο Γιαμάλ σε 64 ματς είχε απολογισμό 21 γκολ και 29 ασίστ με τη φανέλα της εθνικής Ισπανίας και της Μπαρτσελόνα, πανηγυρίζοντας με τους "μπλαουγκράνα" τη La Liga, το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ Ισπανίας.
Τη μαγική σεζόν 2024-25 ο Ντεμπελέ σε 53 ματς είχε απολογισμό 35 γκολ και 16 ασίστ, πανηγυρίζοντας με την Παρί εκτός από το Champions League, τη Ligue 1, το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ Γαλλίας.
Ντεμπελέ και Γιαμάλ είναι τα μεγάλα φαβορί για τη διεκδίκηση του βραβείου
Οι 10 φιναλίστ της Χρυσής Μπάλας στους άνδρες
Ουσμάν Ντεμπελέ (Γαλλία, Παρί)
Λαμίν Γιαμάλ (Ισπανία, Μπαρτσελόνα)
Ραφίνια (Βραζιλία, Μπαρτσελόνα)
Βιτίνια (Βραζιλία, Παρί)
Ασράφ Χακίμι (Μαρόκο, Παρί)
Κόουλ Πάλμερ (Αγγλία, Τσέλσι)
Κιλιάν Εμπαπέ (Γαλλία, Ρεάλ Μαδρίτης)
Νούνο Μέντεζ (Πορτογαλία, Παρί)
Μο Σαλάχ (Αίγυπτος, Λίβερπουλ)
Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα (Ιταλία, Παρί)
Οι κορυφαίοι και οι κορυφαίες της περσινής σεζόν θα βραβευτούν στο στο "Théâtre du Châtelet" του Παρισιού
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την τελετή της Χρυσής Μπάλας για το 2025
