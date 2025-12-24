Ζαγαρίτης: «Η Χέρενφεϊν μου θυμίζει τον Παναθηναϊκό»

Ο Βασίλης Ζαγαρίτης έδωσε συνέντευξη σε ολλανδικό περιοδικό και μίλησε για την εμπειρία του στη Χέρενφεϊν, αλλά έκανε και σύγκριση με τον Παναθηναϊκό.

Τις τελευταίες μέρες ο Βασίλης Ζαγαρίτης είναι στο προσκήνιο με τις εμφανίσεις του στην Ολλανδία με τη φανέλα της Χέρενφεϊν και έδωσε συνέντευξη μιλώντας και για το πρωτάθλημα της χώρας, κάνοντας σύγκριση της ομάδας του με τον Παναθηναϊκό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα λόγια του Βασίλη Ζαγαρίτη

«Λατρεύω αυτό το πρωτάθλημα. Μου ταιριάζει πολύ. Φέρνει πολλή ένταση και αυτό ελπίζω να φέρω στο παιχνίδι μου. Νιώθεις μια μοναδική ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Αυτό δεν υπήρχε στο Άλμερε.

Αυτός ο σύλλογος έχει ιστορία, ανθρώπους που ζουν για τον σύλλογο, για τις στιγμές που έχουν την ευκαιρία να πάνε στο γήπεδο. Αυτό αγαπώ, γιατί στην Ελλάδα έπαιξα για έναν παρόμοιο σύλλογο (Παναθηναϊκό). Είναι λίγο πιο παθιασμένο εκεί, αλλά αυτός είναι και ο τρόπος ζωής εκεί».

Για τη μάχη της 4ης θέσης στην Eredivisie, αλλά και την ατμόσφαιρα στην ομάδα του: «Δεν το περίμενα αυτό. Η ατμόσφαιρα είναι φανταστική. Στην προετοιμασία, παίξαμε εναντίον του Ολυμπιακού και το στάδιο ήταν σχεδόν γεμάτο. Βλέπεις ακόμη και κόσμο στο κέντρο της Χέρενφεν να σε αναγνωρίζει. Σου λένε «καλό παιχνίδι» ή σε επαινούν. Αυτό είναι πολύ ωραίο.

Η Χέρενφεν είναι μικρή, αλλά πολύ όμορφη. Και ναι, ευτυχώς, υπάρχουν και μερικά καλά εστιατόρια. Είμαι πολύ αισιόδοξος για την φετινή μας πορεία, μπορούμε να κατακτήσουμε ακόμα και την 4η θέση».