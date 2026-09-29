Sold out το ΠΑΟΚ – Μανρέσα για την πρεμιέρα του Eurocup

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια για τον εντός έδρας αγώνα με τη Μανρέσα για την πρώτη αγωνιστική του Eurocup εξαντλήθηκαν.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μανρέσα το απόγευμα της Τετάρτης (30/9/202619:30) και το Παλατάκι αναμένεται να είναι κατάμεστο.

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Οι φίλοι του Δικεφάλου του Βορρά εξάντλησαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια, δείχνοντας τη στήριξή τους στην ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, η οποία εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις της στο ελληνικό Super Cup.

First official home game of the season ⏳ First SOLD OUT ✅ #PAOK ⚪️⚫️ https://t.co/TKKapkw4jJ — PAOK BC (@PAOKbasketball) September 29, 2026

Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει το φετινό ταξίδι του στο Eurocup ως ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου αλλά και του εισιτήριου για τη Euroleague της νέας σεζόν.