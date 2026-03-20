Ζαλγκίρις – Ρεάλ Μαδρίτης 87-85: Μεγάλη νίκη εξάδας των Λιθουανών με καθοριστικό Φρανσίσκο

Η Ζαλγκίρις κέρδισε τη Ρεάλ Μαδρίτης 87-85 σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι στο Κάουνας και έφτασε τις 18 νίκες στη Euroleague για να βάλει πλώρη για εξάδα.

Ο Φρανσίσκο έβαλε 20 πόντους στη νίκη της Ζαλγκίρις επί της Ρεάλ Μαδρίτης, με τους 16 να είναι στο πρώτο μέρος και με δύο εύστοχες βολές στο φινάλε «έγραψε» το τελικό σκορ. Ο Γκος έκανε double double με 11 πόντους και 10 ασίστ.

Ο Μόουζες Ράιτ έβαλε 16 πόντους σε 21 λεπτά για τους Λιθουανούς, κάνοντας ακόμα ένα καταπληκτικό παιχνίδι με την πράσινη φανέλα.

Η Ρεάλ είχε σε καλή βραδιά τον Χεζόνια που με τρίποντο έκανε το 79-83 για τη «Βασίλισσα», όμως στη συνέχεια έχασε τρία σουτ που θα μπορούσαν να έχουν αλλάξει τις ισορροπίες του αγώνα.

Η νίκη της ομάδας του Μασιούλις σίγουρα δεν βολεύει τον Παναθηναϊκό στη μάχη για μία θέση στην πρώτη εξάδα της Euroleague.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-29, 53-55, 68-72, 87-85

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (Μασιούλις): Γουίλιαμς-Γκος 11 (3/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 10 ασίστ), Φρανσίσκο 20 (2/4 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 7/7 βολές, 5 ασίστ), Ράιτ 16 (6/9 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 1/1 βολή, 4 ριμπάουντ), Μπραζντέικις 4 (2/8 σουτ, 6 ριμπάουντ), Γκιεντράιτις 2, Τουμπέλις 8 (4/7 δίποντα, 9 ριμπάουντ), Σλίβα 6 (2), Μπιρούτις 8 (4/7 δίποντα), Μπουτκέβιτσους 7, Ουλάνοβας 5 (1).

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Σκαριόλο): Λάιλς 10 (3/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/2 βολές), Αμπάλδε (4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Καμπάσο 7 (1/3 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 2/2 βολές), Οκίκι 8 (1), Χεζόνια 18 (7/16 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 1/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Μάλεντον 11 92), Ντεκ 7 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γκαρούμπα 4, Ταβάρες 12 (3/4 δίποντα, 6/7 βολές, 10 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Γιουλ 6 (2/7 σουτ, 4 ασίστ), Φελίς 2.