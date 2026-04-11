Ζανκτ Πάουλι – Μπάγερν Μονάχου 0-5: Οι Βαυαροί σπέρνουν τον τρόμο στη Bundesliga, έφτασαν τα 105 γκολ στη σεζόν

Η Μπάγερν Μονάχου δεν… παίζεται και τους κάνει “πλάκα” στη Bundesliga. Η ομάδα του Κομπανί δεν “πάτησε γκάζι” αλλά πέρασε με το εμφατικό 5-0 από την έδρα της Ζανκτ Πάουλι, για την 29η αγωνιστική στη Γερμανία.

Με τη νίκη αυτή, η Μπάγερν Μονάχου κατάφερε να φτάσει στο +12 από τη δεύτερη Ντόρτμουντ στη βαθμολογία της Bundesliga και ετοιμάζεται να σηκώσει τη “σαλατιέρα”.

Παράλληλα, οι Βαυαροί έσπασαν το ρεκόρ για τα περισσότερα γκολ σε μία σεζόν στο γερμανικό πρωτάθλημα, φτάνοντας τα 105, τέσσερα περισσότερα από εκείνα που είχαν πετύχει τη σεζόν 1971/72. Όλα αυτά, με πέντε αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε της φετινής σεζόν!

