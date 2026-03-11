FIAT 600e La Prima – Δοκιμή: Φινέτσα που ηλεκτρίζει!

Η ηλεκτρική εκδοχή του Fiat 600 δίνει μία παιχνιδιάρικη νότα στην απαιτητική κατηγορία των B-SUV. Ο μοναδικός χαρακτήρας του, η αύρα, η αυτοπεποίθηση του στιλ και η προηγμένη τεχνολογία είναι κάποιες από τις αρετές του που αναβαθμίζουν την καθημερινότητά μας.



Το ηλεκτρικό Fiat 600 έχει τη δική του προσωπικότητα και ταυτότητα, γι’ αυτό και ξεχωρίζει από μακριά. Οι βαθιές ρίζες της μάρκας, όμως, διαφαίνονται από κάποια χαρακτηριστικά δανεισμένα από το εμβληματικό «600ράκι» που το είδαμε για πρώτη φορά το 1955, όταν είχε κάνει το ντεμπούτο του ως μικρό οικογενειακό. Παράλληλα, στο σήμερα δεν κρύβεται η αδερφική συγγένεια και τα κοινά στοιχεία με το Fiat 500.

Το Fiat 600e έχει διαστάσεις και… μπαταρία 50,8 kWh που του επιτρέπουν να βγει εκτός πόλης και να απολαύσει μαζί σας εκδρομές. Είναι ένα σύγχρονο πρακτικό crossover με εξελιγμένη τεχνολογία, συστήματα υποβοήθησης και ασφάλειας και πλούσιο εξοπλισμό, το οποίο αποτελεί μία ενδιαφέρουσα πρόταση στο Β-SUV segment για όποιον χρειάζεται μία καθημερινή ένεση… ενδορφίνης για την Dolcevita του, που τόσο αγαπάει να ενσωματώνει στα μοντέλα της η ιταλική φίρμα.

Κομψό και δυναμικό, τα «εκφραστικά» LED φωτιστικά σώματα που μοιάζουν με… τσαχπίνικα μάτια κλέβουν τις εντυπώσεις, ενώ το λογότυπο στο κέντρο με το 600 κοσμεί τη μάσκα και το συναντάμε σε διάφορα φανερά ή κρυφά σημεία του ιταλικού B-SUV.

Ρετρό και stylish εσωτερικό

Με 5-θυρο αμάξωμα, μήκος 4.171 χλστ. και μεταξόνιο 2.562 χλστ., το 600e είναι πρακτικό και με ευρύχωρο εσωτερικό. Φυσικά, το στιλ δε λείπει ούτε από την καμπίνα, καθώς τα πάντα συνδυάζουν φινέτσα και πρακτικότητα, αλλά και μία ρετρό εσάνς.

Παράλληλα, ο διάκοσμος είναι οικείος, αφού έχει στοιχεία από το 500, αλλά και από το ξαδερφάκι Jeep Avenger. Στην κορυφαία έκδοση La Prima της δοκιμής μας, η πολυτέλεια συνδυάζεται με την κομψότητα, ενώ τα καθίσματα με το monogram εκτός από ωραία σχεδιαστικά είναι ιδιαίτερα άνετα, θερμαινόμενα και προσφέρουν υπηρεσίες… spa με μασάζ.

Συνολικά, τα υλικά στο εσωτερικό είναι ποιοτικά, τα πλαστικά είναι σχετικά σκληρά και δείχνουν ανθεκτικά στο χρόνο με πολύ καλή συναρμογή και φινίρισμα. Το ψηφιακό στοιχείο δίνει το «παρών» και στο κέντρο του ταμπλό συναντάμε -από τη βασική έκδοση RED- την ψηφιακή οθόνη αφής 10,25 ιντσών, καθώς και τον ψηφιακό πίνακα οργάνων των 7 ιντσών, στον οποίο μπορούμε να δούμε και τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος.

Το infotainment είναι εύχρηστο και άμεσο, χωρίς να αποσπά την προσοχή μας κατά τη διάρκεια της οδήγησης, ενώ παρέχει τις δυνατότητες διασύνδεσης, Apple CarPlay και Android Auto. Επίσης, οι φυσικοί διακόπτες για τις σημαντικές λειτουργίες φροντίζουν για την καλύτερη συγκέντρωσή μας στο δρόμο.

Θήκες και σημεία αποθήκευσης για διάφορα αντικείμενα υπάρχουν μέσα στην καμπίνα, ενισχύοντας τον τομέα της πρακτικότητας. Επιπλέον, το ambient light φτιάχνει ατμόσφαιρα και διάθεση αναλόγως το χρωματισμό που θα επιλέξει κάποιος, με 8 χρώματα ατμοσφαιρικού φωτισμού και 8 χρώματα ραδιοφώνου να είναι διαθέσιμα, δηλαδή μπορεί κανείς να φτιάξει έως και 64 συνδυασμούς.

Πίσω από την κεντρική κονσόλα με το αναδιπλούμενο κάλυμμα, όπου αυτή η θήκη είναι από τις πιο βολικές που έχουμε συναντήσει γενικότερα, βρίσκεται ο επιλογέας για τα driving modes: Eco, Normal και Sport, τα οποία αφορούν μόνο την ηλεκτρική έκδοση.

Ομοίως με τη hybrid έκδοση και στην αμιγώς ηλεκτρική, οι Ιταλοί σχεδιαστές εκμεταλλεύτηκαν τη σχεδίαση στο εσωτερικό για την άνεση οδηγού, συνοδηγού και πίσω επιβατών, ώστε οι μετακινήσεις να είναι ευχάριστες μέσα στην πόλη και στα ταξίδια. Έτσι, τέσσερα άτομα μπορούν να μετακινηθούν άνετα, χωρίς περιορισμούς. Μάλιστα, ο χώρος για τα πόδια των πίσω επιβατών είναι από τους κορυφαίους στην κατηγορία των B-SUV. Εάν έρθει στη βόλτα και πέμπτος ενήλικος επιβάτης, δυσκολεύει λίγο την κατάσταση στη… γαλαρία.

Ακόμα, όμως κι αν πρόκειται για πέντε άτομα, ο χώρος των αποσκευών των 360 λίτρων είναι μια χαρά για τις βαλίτσες και τα υπάρχοντά τους, παρόλο που μειώθηκε κατά 25 λίτρα συγκριτικά με τη mild hybrid έκδοση, λόγω της παρουσίας της μπαταρίας.

Η κορυφαία έκδοση La Prima της δοκιμής μας διαθέτει συστήματα αυτόνομης οδήγησης Eπιπέδου 2, ενώ περιλαμβάνει επιπλέον 18άρες ζάντες, προβολείς full LED με αυτόματη λειτουργία, περιμετρικούς αισθητήρες παρκαρίσματος, adaptive cruise control με λειτουργία Stop&Go και κάμερα οπισθοπορείας 180 μοιρών, κ.ά.

Ηλεκτροκινητήρας με 156 ίππους

Το Fiat 600e εφοδιάζεται με τον νέας γενιάς ηλεκτροκινητήρα Μ3 του ομίλου Stellantis, ο οποίος αποδίδει 156 ίππους (115 KW) και 260 Nm ροπής. Μιλώντας με νούμερα από στάση αγγίζει τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 9,0 δλ., ενώ η μέγιστη τελική ταχύτητα φτάνει τα 150 χλμ./ώρα, τα οποία είναι… αχρείαστα τόσο λόγω ΚΟΚ και ασφάλειας όσο και επειδή το επίπεδο της αυτονομίας θα… κάνει φτερά γρήγορα. Η μπαταρία χωρητικότητας 54 kWh -ωφέλιμης 50,4 kWh- εξασφαλίζει 400 χλμ. αυτονομίας σε μεικτό κύκλο κατά WLTP και 600 χλμ. σε αστικό κύκλο, επίσης κατά WLTP.

Στην πράξη, κινούμενοι μέχρι το νόμιμο όριο ταχύτητας στον αυτοκινητόδρομο ξεπεράσαμε τα 340 χλμ αυτονομίας, ενώ στην πόλη αποδείχθηκε αρκετά πιο… large!

Σχετικά με τη φόρτιση, απαιτούνται 27 λεπτά για το 20-80% σε ταχυφορτιστή DC έως 100 kW, ενώ σε οικιακό φορτιστή ή εναλλασσόμενου ρεύματος AC υποστηρίζεται ισχύς έως 11 kW και χρειάζονται περίπου 6 ώρες για μία πλήρη φόρτιση.

Όλα είναι δρόμος!

Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται με τα άνετα καθίσματα και την πολύ καλή θέση οδήγησης. Η ορατότητα μπροστά και στο πλάι είναι πολύ καλή, αλλά περιορισμένη πίσω, κάτι που η ακριβής και ευκρινής κάμερα οπισθοπορείας 180 μοιρών λύνει με τον καλύτερο τρόπο.

Η ηρεμία και η γαλήνη που νιώθεις, οδηγώντας το αμιγώς ηλεκτρικό Fiat 600e, δρουν ως η καλύτερη θεραπεία στις καθημερινές διαδρομές μέσα στην πόλη, οι οποίες συνήθως συνοδεύονται από στρες και πίεση χρόνου.

Το επίπεδο της ποιότητας κύλισης είναι υψηλό, ενώ η ηχομόνωση κρατά έξω από την καμπίνα τους περισσότερους θορύβους.

Στην πόλη, το 600e ξεδιπλώνει τον αστικό χαρακτήρα του. Είναι ευέλικτο χάρη στο μικρό κύκλο στροφής, ευκολοδήγητο και άνετο. Η ρύθμιση της ανάρτησης είναι ελαφρώς σφιχτή, όμως το 600e περνάει ανεπηρέαστο τις όποιες κακοτεχνίες, με μόνη εξαίρεση τις πιο έντονες εγκάρσιες ανωμαλίες, που τις νιώθεις λίγο περισσότερο, χωρίς ωστόσο να είναι κάτι που προβληματίζει.

Αντίστοιχα ευχάριστο είναι και στο ταξίδι. Αθόρυβο, με σταθερό πάτημα, ευθύβολο και άνετο. Στον επαρχιακό δρόμο, το Fiat 600e σου δίνει τη δυνατότητα να απολαύσεις κάθε διαδρομή, τη φύση και να ζήσεις τα όμορφα τοπία της Ελλάδας, ήρεμα χωρίς περισπασμούς.

Στις στροφές και σε απαιτητικό ρυθμό οδήγησης δε χάνει την ευκαιρία να δείξει ότι μπορεί, παρότι δεν είναι ένα σπορ SUV και ζυγίζει 1.595 κιλά. Όμως, το στιβαρό πλαίσιο και η σχετικά σφιχτή ρύθμιση στην ανάρτηση προσδίδουν αυτοπεποίθηση στον πιο σβέλτο ρυθμό, ενώ οι αντιδράσεις του ιταλικού SUV είναι φιλικές. Το τιμόνι και το μπροστινό μέρος ακολουθούν με ακρίβεια τις εντολές του οδηγού και έτσι το 600e μας… κλείνει το μάτι και σε αυτή τη συνθήκη.

Ο Ιταλός βιρτούζος, όμως, δε μας αφήνει παραπονεμένους εάν θέλουμε να πάμε σε κάποια ήπια εκτός δρόμου διαδρομή. Η απόσταση από το έδαφος των 19,9 εκ. επιτρέπει την εξερεύνηση προς βουνό ή παραλία, χωρίς ωστόσο υπερβολές.

Συνεπώς;

Το Fiat 600e είναι ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο compact αμιγώς ηλεκτρικό SUV με έμφαση στην πρακτικότητα, την άνεση και την τεχνολογία, χωρίς να θυσιάζει τίποτα από την πνευματώδη εμφάνισή του. Με μηδενικούς ρύπους και ελάχιστο κόστος καθημερινής χρήσης μέσα στην πόλη σου λύνει τα χέρια, ενώ η σχετικά καλή διαχείριση ενέργειας στο ταξίδι δεν προβληματίζει, αρκεί να μην ξεφύγει κανείς σε ταχύτητα και δει το επίπεδο της αυτονομίας και τις κλήσεις να πέφτουν βροχή!

Η τιμή του Fiat 600e ξεκινάει από 31.190 ευρώ, μετά το συνολικό όφελος ύψους 6.500 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ελληνική αντιπροσωπεία προσφέρει 5 χρόνια εγγύησης ή 200.000 χλμ. για τα μηχανικά μέρη, 8 χρόνια εγγύηση για την μπαταρία και 5 χρόνια οδική βοήθεια.