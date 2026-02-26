Η Ferrari 499P είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τους παγκόσμιους τίτλους Αντοχής

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής WEC ξεκινά τον Μάρτιο με 8 αγώνες όπως και πέρυσι, με τη Ferrari να παρουσιάζει το νέο της αυτοκίνητο 499P, σε εκδήλωση στο Museo Enzo Ferrari στη Μόντενα.

Στην εμφάνιση του αυτοκινήτου ξεχωρίζουν οι δάφνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIA και αποτελούν πηγή κινήτρου για την ομάδα για να πάρει και φέτος τον τίτλο. Οι δάφνες είναι ευδιάκριτες κάτω από την ασπίδα που φέρει το άλογο στο μπροστινό φτερό και των δύο Sports Prototype αυτοκινήτων.

Για 4η συνεχόμενη χρονιά το αυτοκίνητο με αριθμό 50 θα έχει οδηγούς τους: Αντόνιο Φουόκο, Μιγκέλ Μολίνα και Νίκλας Νίλσεν, ενώ το αυτοκίνητο με αριθμό 51 θα οδηγηθεί από τους Αλεσάντρο Πιέρ Γκουίντι, Τζέιμς Καλάντο και Αντόνιο Τζιοβιάντσι. Έχοντας εξασφαλίσει τον τίτλο των οδηγών του 2025, το πλήρωμα με αριθμό 51 θα αγωνιστεί με ένα αυτοκίνητο στολισμένο με τις δάφνες της FIA που απονέμονται στους οδηγούς, οι οποίες εμφανίζονται στα πτερύγια των θυρών.

Η εμφάνιση της 499P συνεχίζει να αποτίει φόρο τιμής στην 312 P που κυριάρχησε στους αγώνες αντοχής μέχρι το 1973, την τελευταία χρονιά που η Ferrari αγωνίστηκε πριν από την ιστορική της επιστροφή το 2023.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το χρώμα και το φινίρισμα του αυτοκινήτου είναι πανομοιότυπα με αυτά του μονοθέσιου Ferrari SF-26 που θα τρέξει φέτος στη Formula 1.

Το αδιαμφισβήτητο κόκκινο, σύμβολο της αγωνιστικής κληρονομιάς της εταιρείας που ίδρυσε ο Εντσο Φεράρι το 1947, συνδυάζεται για άλλη μια φορά με το Giallo Modena, την απόχρωση που ορίζει τις γραμμές του αμαξώματος και, για το 2026, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους όγκους του πιλοτηρίου.

Το αυτοκίνητο του 2026 δεν εισάγει σημαντικές τεχνικές αλλαγές, καθώς η Ferrari εργάστηκε στην έρευνα, την ανάλυση δεδομένων και τη συσχέτιση προσομοιωτή-πίστας για να βελτιώσει περαιτέρω τόσο τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου.

Η 499P είναι εξοπλισμένη με ένα υβριδικό σύστημα μετάδοσης κίνησης που συνδυάζει έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης V6 με διπλό τούρμπο σε διάταξη στο κέντρο του πίσω μέρους με μια ηλεκτρική μονάδα, και το ERS (Σύστημα Ανάκτησης Ενέργειας), τοποθετημένο στον μπροστινό άξονα. Αν και διαθέτει ειδικά χαρακτηριστικά, ο κινητήρας εσωτερικής καύσης προέρχεται από την οικογένεια εξακύλινδρων κινητήρων του Μαρανέλο που χρησιμοποιούνται σε αυτοκίνητα δρόμου, υπογραμμίζοντας τη μεταφορά τεχνολογίας μεταξύ αγωνιστικών και μοντέλων παραγωγής.

Φέτος, το καλεντάρι του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής περιλαμβάνει οκτώ γύρους στις ίδιες πίστες. Η διεθνής πίστα Λουσάιλ του Κατάρ θα φιλοξενήσει τις δοκιμές στις 22-23 Μαρτίου, ενώ εκεί θα γίνει και ο πρώτος αγώνας 1812 χλμ., στις 28 Μαρτίου. Οι επόμενοι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στην Ιμολα (Ιταλία, 19 Απριλίου), στο Σπα-Φρανκοσάμπ (Βέλγιο, 9 Μαΐου), στο Λε Μαν (Γαλλία, 13-14 Ιουνίου), στο Σάο Πάολο (Βραζιλία, 12 Ιουλίου), στο COTA (ΗΠΑ, 6 Σεπτεμβρίου), στο Φούτζι (Ιαπωνία, 27 Σεπτεμβρίου) και στο Σακίρ (Μπαχρέιν, 7 Νοεμβρίου).