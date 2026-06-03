Ξαφνικός θάνατος για τα εταιρικά plug-in hybrid στην Ελλάδα

Το νομοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών προς δημόσια διαβούλευση έως τις 15 Ιουνίου, και αφορά τα κίνητρα και τις παροχές για τα οχήματα εταιρικής χρήσης και εν γένει την αλλαγή της έκπτωσης του τέλους ταξινόμησης στα plug-in hybrid αυτοκίνητα, έχει επιφέρει τεράστια αναστάτωση στην αγορά.

Σύμφωνα με κύκλους του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, η προτεινόμενη ρύθμιση επιφέρει ξαφνικό θάνατο στα plug-in hybrid, καθώς πάνω από 9 στα 10 τέτοια αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ελλάδα, είναι εταιρικής χρήσης.

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Ουσιαστικά, αυτό που συμβαίνει είναι ότι ενώ τα plug-in hybrid με εκπομπές ρύπων έως 50 γρ./χλμ. (η συντριπτική πλειονότητα), μέχρι τώρα αντιμετωπίζονταν με 75% έκπτωση στο τέλος ταξινόμησης, είτε επρόκειτο για λιανική πώληση είτε για εταιρική (leasing, εταιρικοί στόλοι), τώρα θα πάνε σε καθεστώς 50%, όπως τα απλά υβριδικά αυτοκίνητα, λιανικής και εταιρικής πώλησης.

Αυτό είναι το πρώτο αντικίνητρο, και το δεύτερο πιο σημαντικό, είναι ότι δεν απαλλάσσονται από τον φόρο, που μέχρι τώρα ισχύει για λιανική τιμή προ φόρων έως 40.000 ευρώ.

Κατά συνέπεια, σε μια χώρα που στο πρώτο τετράμηνο του 2026 το μερίδιο των plug-in hybrid είναι στο 6,48% με 3.177 μονάδες, τη στιγμή που ο μέσος όρος στην Ευρώπη βρίσκεται -σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων – στο 9,6%, απέχουμε τουλάχιστον 3 μονάδες, ώστε να δικαιολογείται η άποψη ότι τα plug-in hybrid έχουν καθιερωθεί στην αγορά.

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Ναι, μπορεί άλλες χώρες να μην έχουν κίνητρα για τα plug-in hybrid, που προσφέρουν πολλά ηλεκτρικά – καθαρά από ρύπους- χιλιόμετρα (από 80 έως και 200, ανάλογα την εταιρεία), όμως το να θέλεις να θεσπίσεις ένα μέτρο τώρα, άμεσα, χωρίς περίοδο προσαρμογής, ώστε να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν την κατάσταση οι εισαγωγικές εταιρείες, είναι μείζον ζήτημα.

Βέβαια, υπάρχει η πρόβλεψη ότι δεν θα υπόκεινται στη διάταξη αυτοκίνητα που έχουν εισαχθεί έως 31 Μαΐου 2026, αλλά αυτό δεν χρυσώνει το χάπι.

Η εξέλιξη αυτή, αν τελικά θα γίνει νόμος, θα πλήξει πολύ τους Ευρωπαίους κατασκευαστές και πολύ περισσότερο τους Κινέζους κατασκευαστές, που προσπαθούν να πάρουν ένα ικανοποιητικό μερίδιο στην αγορά, φέρνοντας πολλά plug-in hybrid μοντέλα.

Καταλήγοντας, δεν θίγονται από τις διατάξεις του νομοσχεδίου τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, που απαλλάσσονται 100% των τελών ταξινόμησης, όπως και τα υβριδικά που έχουν 50% απαλλαγή.

Είναι βέβαιο ότι γίνονται…ζυμώσεις αυτή τη στιγμή, και περιμένουμε την ολοκλήρωση της διαβούλευσης.