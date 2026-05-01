Η Maxus ξεκινάει Καραβάνι ανά την Ελλάδα

Να γνωρίσουν το ελληνικό κοινό καλύτερα τα μοντέλα της Maxus, της κινεζικής μάρκας που έχει παρουσιαστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στη χώρα μας, επιχειρεί το καραβάνι που ξεκινά ο όμιλος Σαρακάκη, διανομέας των επαγγελματικών μοντέλων.

Συγκεκριμένα, το πρώτο MAXUS Roadshow, ξεκινά από σήμερα 1η Μαΐου από το Ρέθυμνο της Κρήτης, και θα ολοκληρωθεί στις 26 Ιουνίου στα Μουδανιά της Χαλκιδικής, καλύπτοντας ένα εκτεταμένο δίκτυο περιοχών σε όλη την Ελλάδα (αναλυτικά το πρόγραμμα https://maxuscaravan.gr/).

Στο επίκεντρο της ενέργειας βρίσκονται τα μοντέλα T60, Deliver 7 και Deliver 9, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών αναγκών, συνδυάζοντας αντοχή, πρακτικότητα και σύγχρονη τεχνολογία.

Κατά τη διάρκεια του Roadshow, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά, τις εκδόσεις και τις δυνατότητες των μοντέλων καθώς και να πραγματοποιήσουν test drive, αποκτώντας μία ολοκληρωμένη εικόνα της οδηγικής τους συμπεριφοράς και της λειτουργικότητάς τους στην καθημερινή χρήση.