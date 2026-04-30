Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για έλεγχο ΚΤΕΟ και Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων

Ναι, μπορεί να αποτελεί πονοκέφαλο σε όσους έχουν παλαιά οχήματα ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων, με τον φόβο να προκύψουν παρατηρήσεις και κατά συνέπεια έξοδα σε ανταλλακτικά ή σέρβις ή ακόμα και αντικατάσταση του οχήματος, όμως εκτός του ότι είναι υποχρεωτικές πράξεις, είναι και ουσιαστικές και αφορούν την ασφάλειά μας και την προστασία του περιβάλλοντος που ζούμε.

Ας δούμε λοιπόν κάθε πότε θα πρέπει να κάνουν πρώτο έλεγχο στα 4 έτη και στη συνέχεια ανά 2 έτη: Ι.Χ., μοτοσυκλέτες άνω των 50 κ.εκ. και ελαφρά φορτηγά έως 3,5 τόνους. Όσον αφορά στα: Ε.Δ.Χ. (ταξί), ασθενοφόρα και επιβατικά εκπαιδευτικά, ο πρώτος έλεγχος είναι στο 1ο έτος και στη συνέχεια κάθε έτος. Για τα βαρέα οχήματα (λεωφορεία και ρυμουλκούμενα / ημιρυμουλκούμενα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων), ο πρώτος έλεγχος είναι στο 1ο έτος και στη συνέχεια κάθε έτος.

Σχετικά με την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων, η νομοθεσία προβλέπει ότι εκδίδεται από δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ, και από ειδικώς εξουσιοδοτημένα συνεργεία επισκευής οχημάτων. Η Κ.Ε.Κ. για Ι.Χ. και ελαφρά φορτηγά είναι υποχρεωτική από το 1ο έτος κυκλοφορίας και έπειτα κάθε έτος, ενώ για λοιπές κατηγορίες οχημάτων είναι ανά 6 μήνες.

Τώρα, όταν κάποιο όχημα υποβάλλεται σε έλεγχο ΚΤΕΟ, αυτομάτως ελέγχεται και για τα καυσαέρια για να εκδοθεί η Κ.Ε.Κ.

Καταλήγοντας, για παράδειγμα με τα ΙΧ, αν μια χρονιά υποβληθεί σε έλεγχο ΚΤΕΟ και εκδοθεί η Κ.Ε.Κ., την επόμενη χρονιά θα πάει σε ΚΤΕΟ μόνο για την έκδοση Κ.Ε.Κ.