Η πρώτη εντύπωση από το νέο BYD Attο 2 DM-i

Είναι αλήθεια ότι η BYD τόλμησε να παρουσιάσει ένα plug-in hybrid μοντέλο στη B-SUV κατηγορία, όντας η πρώτη που το κάνει.

Είναι, επίσης, αλήθεια, ότι το λανσάρει με δύο επιλογές μπαταρίας, και με πολύ καλή εκκίνησης (26.990 ευρώ), όμως αλήθεια είναι ότι ενδιαφέρον έχει η έκδοση με τη μεγαλύτερη μπαταρία, που βγάζει περισσότερα ηλεκτρικά χιλιόμετρα, κι έχει φοροαπαλλαγές για εταιρική χρήση, ωστόσο είναι αρκετά πιο ακριβή, στα 29.990 ευρώ.

Ας τα πάρουμε όμως από τα αρχή.

Το BYD ATTO 2 DM-i έρχεται σε μια εποχή που τα B-SUV κατέχουν το 38,5% της αγοράς (40,3% τον Μάρτιο του 2026), με πολλού ανταγωνιστές. Με αυτό το μοντέλο η BYD θέλει να αντιπαρατεθεί απέναντι στα Citroen C3, Toyota Yaris Cross, Peugeot 2008, Suzuki Vitara και Nissan Juke. Βέβαια, αυτή η αντιπαράθεση δεν είναι απόλυτα ακριβής, διότι τα άλλα μοντέλα έχουν υβριδικές και ηλεκτρικές εκδόσεις, ενώ το μοντέλο της BYD, σε αυτή την έκδοση, διότι υπάρχει και ηλεκτρικό, είναι plug-in. Αρα, ο υποψήφιος αγοραστής θα πρέπει να σταθμίσει τι τον συμφέρει.

Επίσης, είναι ευνοϊκή η συγκυρία έλευσης του BYD ATTO 2 DM-i, καθώς η BYD στην Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά… τίτλου, όπως λέμε στον αθλητισμό, όντας στην πρώτη θέση των πωλήσεων ηλεκτρικών και στη δεύτερη θέση των plug-in, στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Με 4,33 μ. μήκος ανήκει στα μεγαλύτερα της κατηγορίας, ενώ η σχεδίαση δεν είναι το δυνατό του σημείο, σε αντίθεση με το κινητήριο σύστημα που του δίνει πλεονέκτημα.

Σε σχέση με το ηλεκτρικό αδερφάκι του έχει μεγαλύτερες γρίλιες μπροστά για να ψύχεται ο θερμικός κινητήρας, δεν έχει τα πλευρικά διακοσμητικά, και φέρει το σήμα της μάρκας στην πίσω πόρτα.

Περισσότερες οι αλλαγές στην καμπίνα, με τον επιλογέα ταχυτήτων στο τιμόνι, νέα κεντρική κονσόλα, θήκη για γυαλιά στην πλευρά του οδηγού, μεσαίο προσκέφαλο στα πίσω καθίσματα (ρυθμίζονται σε κλίση), και πίσω αεραγωγούς.

Φέρει ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών, οθόνη αφής 12,8 ιντσών για το σύστημα infotainment με Google built-in λογισμικό, φυσικούς διακόπτες και με επίπεδο πάτωμα μπορεί να φιλοξενήσει και πέμπτο επιβάτη, με 425 λίτρα διαθέσιμα στο πορτ-μπαγκάζ.

Η καμπίνα είναι καλυμμένη με αρκετά ποιοτικά υλικά και συνθετικό δέρμα, ενώ αξιοπρόσεκτο είναι το φινίρισμα. Η πανοραμική οροφή είναι διαθέσιμη στην ανώτερη έκδοση εξοπλισμού, έχοντας και ηλεκτρικό σκίαστρο, με τη λειτουργία V2L που τροφοδοτεί με ρεύμα εξωτερικές συσκευές, ανήκει και αυτή στην ανώτερη έκδοση.

Κι ας πάμε στο κινητήριο σύστημα που έχει ενδιαφέρον, ως το μοναδικό σε αυτή τη κατηγορία, όπως προανέφερα.

Η τεχνολογία Super Hybrid DM-i της BYD, ουσιαστικά είναι μια plug-in hybrid, που συνδυάζει έναν θερμικό κινητήρα, ο οποίος λειτουργεί ως δευτερεύων ή και υποστηρικτικά του ηλεκτρικού μοτέρ.

Τούτων δοθέντων, ο ατμοσφαιρικός κινητήρας βενζίνης 1.5lt, συνδυάζεται με ένα ηλεκτρικό μοτέρ, μπαταρία 7,8 kW, και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Η μέγιστη ισχύς του συστήματος είναι 166 ίπποι, με 300 Nm ροπής, αλλά για να έχεις αυτή τη δύναμη θα πρέπει η μπαταρία να βρίσκεται συνεχώς σε πάνω από 60% χωρητικότητα. Διαφορετικά δεν παίρνεις το συνδυασμό της δύναμης των δύο μοτέρ. Το συγκεκριμένο κινητήριο σύστημα, προσφέρει έως 40 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας, που είναι λίγα γενικά, αλλά για μια καθημερινή αστική μετακίνηση αρκετά, ενώ μαζί με τη βενζίνη μπορεί να βγάλει έως 930 χλμ. Η εταιρεία δίνει μέση κατανάλωση στα 100 χλμ., 3,1 λίτρα. Την έκδοση αυτή δεν την οδήγησα, και κοστίζει από 26.990 ευρώ.

Δοκίμασα, όμως, τη δεύτερη έκδοση με το ίδιο μοτέρ, μεγαλύτερη μπαταρία 18 kWh, που αποδίδει ισχύ έως 212 ίππους και 300 Nm ροπής, αλλά για να έχεις την ισχύ θα πρέπει να ισχύει η συνθήκη που προανέφερα με τη μπαταρία καλά φορτισμένη. Εδώ, η ηλεκτρική αυτονομία φτάνει έως 90 χλμ., η συνδυαστική έως 1.000 χλμ. και η μέση κατανάλωση, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι 1,8 λίτρα/100 χλμ. Στη δοκιμή μου η οθόνη έγραψε 4,5 λίτρα, που δεν είναι άσχημα, όμως απέχουν από την ιδανική τιμή της BYD. Η έκδοση αυτή κοστίζει από 29.990 ευρώ.

Με λίγο πάνω από 1.500 κιλά βάρος, το BYD ATTO 2 DM-i κινείται καλά, αλλά ο ημιάκαμπτος άξονας πίσω, σε συνδυασμό με τα πολύ φουσκωμένα ελαστικά, έδινε τραχιά συμπεριφορά που την καταλάβαινες στις ανωμαλίες του οδοστρώματος.

Πολύ καλό το τιμόνι και η ηχομόνωση της καμπίνας, ενώ ο πλούσιος εξοπλισμός άνεσης, ασφάλειας και υποβοήθησης οδήγησης, ανήκει στα συν.

Καταλήγοντας, πλαισιώνεται από 6 χρόνια εγγύηση (ή 150.000 χλμ.), 8 χρόνια εγγύηση ηλεκτροκινητήρα (ή 150.000 χλμ.) και 8 χρόνια εγγύηση για τη μπαταρία (ή 250.000 χλμ.).