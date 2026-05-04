Η Red Bull – Ford εμφανίστηκε πολύ βελτιωμένη όμως έκανε λάθος στρατηγική στον Verstappen

Ο Μαξ Φερστάπεν, τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Red Bull – Ford, ήταν ο μεγάλος άτυχος του χθεσινού Grand Prix της Formula 1 στο Μαϊάμι.

Ο Ολλανδός οδηγός που ξεκίνησε από τη 2η θέση στην εκκίνηση, ενώ προσπαθούσε να περάσει μπροστά έκανε ένα απίστευτο τεκ-α-κε 360 μοιρών, και ευτυχώς γι’ αυτόν δεν έπεσαν άλλοι οδηγοί πάνω του.

Όμως, είχε ως αποτέλεσμα να χάσει πολλές θέσεις, να βρεθεί 9ος και στη συνέχεια με το αυτοκίνητο ασφαλείας στην πίστα, έπειτα από το ατύχημα του Γκασλί στον 6ο γύρο, η ομάδα αποφάσισε να τον βάλει αμέσως στα πιτς για να αλλάξει λάστιχα και να βάλει τη σκληρή γόμα, προκειμένου με αυτή να διανύσει 51 γύρους, πάρα πολλούς.

Ο Φερτάπεν είχε ανέβει και στη 1η θέση, όταν οι πρωτοπόροι μπήκαν να αλλάξουν ελαστικά, όμως η φθορά των ελαστικών τον έφερε εκτός βάθρου και στο τέλος κατάφερε να περάσει τον Λεκλέρ που είχε κάνει τετ-α-κε στον τελευταίο γύρο και είχε τραυματίσει τη Ferrari, για να πάρει την 5η θέση.

Ο Ολλανδός αναγνώρισε την πρόοδο της ομάδας το Σαββατοκύριακο, φέρνοντας εκτεταμένες αναβαθμίσεις στο Μαϊάμι, καθώς προσπαθεί να ανακάμψει από ένα άτονο ξεκίνημα της χρονιάς.

Οι αναβαθμίσεις φάνηκαν να αποδίδουν από την αρχή, καθώς ο Φερστάπεν εξασφάλισε μια θέση στην πρώτη πεντάδα στο Sprint και πλησίασε στην pole position για το Grand Prix, χάνοντας από τον Κίμι Αντονέλι της Mercedes κατά 0,166 δευτερόλεπτα σε μια αμφίρροπη μάχη.

«Λίγο κρίμα, φυσικά, αυτό που συνέβη στη 2η στροφή – έχασα μόνο το πίσω μέρος και μετά προσπάθησα να ανακτήσω ή να ελαχιστοποιήσω τη ζημιά κάνοντας αυτό το 360», είπε.

«Επιλέξαμε να πάμε νωρίς στη σκληρή γόμα και νομίζω ότι τώρα, εκ των υστέρων μετά τον αγώνα, ήταν πιθανώς λίγο πολύ μεγάλη αυτή η περίοδος», είπε ο Φερστάπεν. «Ήταν πολύ δύσκολο να κρατήσουμε τα ελαστικά στη σωστή κατάσταση. Νομίζω ότι με τη σκληρή γόμα δεν ήμασταν τόσο ανταγωνιστικοί. Με τη μεσαία ένιωσα λίγο καλύτερα», ανέφερε.

Και τώρα στον Καναδά να δούμε τι καλύτερο μπορεί να κάνει ο πρωταθλητής.