Ο Antonelli πέτυχε με τη Mercedes τρίτη συνεχόμενη νίκη φέτος στη Formula 1

Να λοιπόν που μετά από τρία Grand Prix είδαμε σπουδαίο θέαμα στον 4ο αγώνα της φετινής Formula 1 στο Μαϊάμι.

Με τον ενδεχόμενο της βροχής, οι αγωνοδίκες έφεραν ένα τρίωρο νωρίτερα τον αγώνα, που μόλις ολοκληρώθηκε με θρίαμβο του Κίμι Αντονέλι με τη Mercedes, ο οποίος εκκίνησε από την pole position.

Ήταν η 3η σερί νίκη του Ιταλού μετά την Κίνα και την Ιαπωνία, δείχνοντας ότι το ταλέντο περισσεύει, μαζί με την δυνατή Mercedes.

Ωστόσο, οι αναβαθμίσεις που έφερε στο μονοθέσιό της η McLaren, απέδωσε χθες μια νίκη στο Sprint με τον Νόρις και σήμερα πήρε τις άλλες δύο θέσεις του βάθρου με Νόρις και Πιάστρι. Ο Νόρις προσπάθησε να πιέσει τον Αντονέλι αλλά δεν τα κατάφερε, τελικά.

Μεγάλος άτυχος ο Φερστάπεν που ενώ ξεκίνησε από τη δεύτερη θέση και πήγαινε να περάσει πρώτος στη στροφή, έκανε ένα απίστευτο τετ-α-κε, πέφτοντας στην 9η θέση!

Σπουδαία μάχη μεταξύ Λεκλέρ με Ferrari, Φερστάπεν με Red Bull – Ford και Ράσελ με Mercedes, με τον Βρετανό να παίρνει την 4η θέση με το γερμανικό μονοθέσιο, και τον Ολλανδό να περνά στη γραμμή του τερματισμού τον Μονεγάσκο. Φοβερές σκηνές. Αλλά και ο Λεκλέρ είχε ένα τρομερό τετ-α-κε που σχεδόν ακούμπησε στις μπαριέρες.

Επόμενος αγώνας στον Καναδά, με Sprint στις 23 Μαΐου και Grand Prix στις 24.

Με την εκκίνηση ο Λεκλέρ από την 3η θέση πετάχτηκε μπροστά την ώρα που ο Φερστάπεν ήταν πλάι πλάι με τον Αντονέλι που είχε την pole position. Όμως ο Ολλανδός έκανε τετ-α-κε και ευτυχώς για αυτόν δεν έπεσε κανένας πάνω του, καταφέρνοντας να επανέλθει στην ευθεία αλλά στην 9η θέση.

Ο Λεκλέρ κρατήθηκε μπροστά αλλά τον πέρασε ο Αντονέλι στον 4ο γύρο. Όμως στον αμέσως επόμενο ο Μονεγάσκος ξαναπέρασε μπροστά.

Στον 6ο γύρο ο Πιέρ Γκασλί με την Alpine είχε χτύπημα με τον Λόουσον με τη Racing Bull – Ford, πέφτοντας με τούμπα πάνω στον τοίχο και εγκαταλείποντας, όπως και ο Λόουσον. Αμέσως μετά και ο Ισακ Χάτζαρ έπεσε με τη Red Bull – Ford στις μπαριέρες και μετά το διπλό ατύχημα μπήκε το αυτοκίνητο ασφαλείας στην πίστα.

Εγκατάλειψη και για τον Χούλκενμπεργκ με πολλαπλά προβλήματα στο Audi.

Στον 9ο γύρο ο Φερστάπεν μπήκε πρώτος στα πιτς να αλλάξει ελαστικά σε σκληρή γόμα. Μια κίνηση τακτικής.

Το αυτοκίνητο ασφαλείας πήγε στα πιτς στον 12ο γύρο και, πλέον, είχαμε ξανά αγώνα.

Στον 14ο γύρο ο Νόρις πέρασε τον Λεκλέρ για την πρώτη θέση, όπως και ο Αντονέλι λίγο αργότερα.

Τρία διαφορετικά πρόσωπα στα ηνία του αγώνα: Αντονέλι, Λεκλέρ και Νόρις.

Ήρθε η σειρά και άλλων οδηγών να βάλουν τη σκληρή γόμα ελαστικών, με τον Φερστάπεν να έχει ανέβει στην 5η θέση, έχοντας μπροστά του 4 οδηγούς (Νόρις, Αντονέλι, Πιάστρι και Χάμιλτον) που δεν είχαν μπει για αλλαγή ελαστικών. Πολύ ενδιαφέρον αυτό.

Ο Λεκλέρ που άλλαξε ελαστικά έπεσε στη 10η θέση, ενώ στη συνέχεια μπήκαν να αλλάξουν ελαστικά και οι άλλοι πρωτοπόροι, φέρνοντας δεύτερο τον Φερστάπεν στον 29ο γύρο από τους 57 του αγώνα.

Ο Αντονέλι επιτέθηκε στον Φερστάπεν και πέρασε.

Στον 33ο γύρο η σειρά είχε ως εξής: Αντονέλι, Νόρις, Φερστάπεν, Λεκλέρ, Ράσελ, Πιάστρι, Χάμιλτον.

Στον 34ο γύρο ο Αντονέλι ανέφερε πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων και ο Νόρις τον πλησίαζε.

Οι γύροι περνούσαν και ο Αντονέλι παρέμενε μπροστά, με τον Νόρις να πλησιάζει αρχικά αλλά να μένει 1,8 δευτ. πίσω του στον 45ο γύρο. Ο Φερστάπεν κρατούσε με νύχια και με δόντια την τρίτη θέση, όντας 17,6 δευτ. μακριά από την κορυφή, την ώρα που ο Λεκλέρ τον πλησίαζε επικίνδυνα.

Στον 47ο γύρο ο Λεκλέρ πέρασε τον Φερστάπεν που είχε πίσω του τον Πιάστρι στα 2,2 δευτ. με 10 γύρους για το φινάλε.

Τελικά ο Πιάστρι πέρασε στον 49ο γύρο και ο Φερστάπεν έπεσε 5ος. Πλήρωσε το λάθος στον πρώτο γύρο που έκανε το τετ-α-κε.

Με 6 γύρους να απομένουν η μάχη για την 3η θέση του βάθρου ήταν σε εξέλιξε με τον Πιάστρι μόλις 2 δευτ. πίσω από τον Λεκλέρ.

Στον 55ο γύρο με δύο να απομένουν, ο Ράσελ πέρασε τον Φερστάπεν και πήρε την 5η θέση. Την έχασε προς στιγμήν, όμως την ανάκτησε.

Την ίδια στιγμή ο Πιάστρι πέρασε τον Λεκλέρ για την 3η θέση στο βάθρο.

Στον τελευταίο γύρο ο Ράσελ έσπασε την μπροστινή αεροτομή αλλά πέρασε τον Λεκλέρ, τον οποίο στη γραμμή τερματισμού πέρασε και ο Φερστάπεν, αφήνοντας τον οδηγό της Ferrari στην 6η θέση.