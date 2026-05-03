Ο Verstappen έφερε ξανά τη Red Bull – Ford στην πρώτη σειρά της εκκίνησης στο Μαϊάμι

Η καλύτερη στιγμή για τον Μαξ Φερστάπεν, φέτος, ήταν όταν πήρε χθες το βράδυ, ώρα Ελλάδος, τη δεύτερη θέση στις κατατακτήριες δοκιμές, για το σημερινό Grand Prix της Formula 1 που θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ, ώρα Ελλάδος.

Ο 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής δέχθηκε τις ευεργετικές αναβαθμίσεις στο μονοθέσιο, που έκανε η ομάδα, και κατάφερε να πιέσει ακόμα περισσότερο την RB22.

Η Red Bull – Ford δεν ξεκίνησε καλά το πρωτάθλημα και το μονοθέσιο του 2026 δεν είχε την απόδοση που ήθελε η ομάδα, με αποτέλεσμα τόσο ο Φερστάπεν όσο και ο Ισακ Χάτζαρ που ήρθε φέτος στην ομάδα, να δυσκολεύονται πολύ.

Ωστόσο, οι μηχανικοί στις 5 εβδομάδες της διακοπής του πρωταθλήματος έκαναν αλλαγές στα πλαϊνά μέρη για να έχει καλύτερη ροή ο αέρας, στο πάτωμα και στην πίσω πτέρυγα του μονοθεσίου και στα χέρια του Φερστάπεν αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ξεκινά σήμερα από την πρώτη σειρά στο Grand Prix.

Η προηγούμενη καλύτερη προσπάθεια του Ολλανδού στις κατατακτήριες δοκιμές του 2026 πριν από αυτό το Σαββατοκύριακο, ήταν η 8η στην Ιαπωνία, αν και ο Χάτζαρ κατέκτησε την 3η θέση στην εκκίνηση του πρώτου αγώνα στην Αυστραλία.

Τερματίζοντας στην 5η θέση στο Sprint του Σαββάτου, στις κατατακτήριες δοκιμές που ακολούθησαν, ο Φερστάπεν βρέθηκε μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari, και πίσω από τον Κίμι Αντονέλι με τη Mercedes, για μόλις δύο δέκατα του δευτερολέπτου. Το θέμα είναι πώς θα ξεκινήσουν οι οδηγοί, καθώς ο Λεκλέρ κάνει εντυπωσιακές εκκινήσεις, ο Αντονέλι όχι και τόσο καλές, ενώ ένα ζήτημα έχει φέτος και ο Φερστάπεν.

«Μερικά πράγματα έχουν αλλάξει και αυτό έκανε την οδήγηση πολύ πιο άνετη. Νιώθω πολύ περισσότερη αυτοπεποίθηση και δεν νιώθω πλέον ότι είμαι επιβάτης στο αυτοκίνητο. Μπορούσα, επιτέλους, να ακολουθήσω τα αυτοκίνητα μπροστά μου αντί να απομακρύνονται απλώς και να μην τα ξαναβλέπω. Το να βρίσκομαι στην πρώτη σειρά με διαφορά πάνω από ένα δευτερόλεπτο από τον προηγούμενο αγώνα είναι πραγματικά απίστευτο. Είναι τεράστιο, καταπληκτική ομαδική προσπάθεια».