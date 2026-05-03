Παρθενική νίκη για τον Mueller της Porsche στο Βερολίνο – Δεύτερος ο Nick Cassidy της Citroen

Την πρώτη του νίκη στη Formula E πέτυχε χθες στον 7ο αγώνα της 12ης σεζόν, ο Νίκο Μίλερ με το «Pink Pig» 99X Electric, μονοθέσιο της Porsche, η οποία γιορτάζει 75 χρόνια αγώνων μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ο Ελβετός οδηγός έφτασε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στην 69η προσπάθεια στην πίστα παλαιού αεροδρομίου Tempelhof του Βερολίνου.

Δεύτερος στο βάθρο ανέβηκε ο Νικ Κάσιντι της Citroen, ο οποίος επανήλθε στο βάθρο για πρώτη φορά από τη νίκη του στην Πόλη του Μεξικού, ενώ τρίτος στο βάθρο ήταν ο περσινός πρωταθλητής Όλιβερ Ρόουλαντ με Nissan.

Το προβάδισμα στον αγώνα άλλαξε πολλές φορές χέρια, καθώς οι οδηγοί είχαν διαφορετική στρατηγική χρήσης του PIT BOOST, με τους μηχανικούς να προσπαθούν να εξισορροπήσουν τον ρυθμό και την κατανάλωση ενέργειας γύρω από την μοναδικά απαιτητική πίστα του Tempelhof.

Σε 39 γύρους της πίστας Tempelhof μήκους 2,374 χιλιομέτρων, γνωστή για την τραχιά επιφάνεια, και την τεχνική διάταξη, διατήρησε τη φήμη της ως μία από τις πιο στρατηγικά απαιτητικές στο ημερολόγιο. Οι υψηλές θερμοκρασίες της πίστας πρόσθεσαν ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας, με την φθορά των ελαστικών και τη διαχείριση ενέργειας να αποδεικνύονται καθοριστικοί παράγοντες κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών και του αγώνα.

Ξεκινώντας από την 5η θέση, ο Κάσιντι εκτέλεσε έναν εξαιρετικά ελεγχόμενο και έξυπνο αγώνα για να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση, κάτι που τον ανεβάζει στην 5η θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος οδηγών με 69 βαθμούς. Προηγείται ο Μορτάρα της Mhindra με 87, και ακολουθούν: Βερλάιν της Porsche με 83, Μίλερ της Porsche με 75, και Έβανς της Jaguar με 73.

Στις ομάδες, η Citroen ανεβαίνει στην 4η θέση του πρωταθλήματος ομάδων με 79 βαθμούς, πίσω από τις: Porsche με 158, Jaguar με 138, και Mahindra με 101 βαθμούς.

Σήμερα Κυριακή 3 Μαΐου θα έχουμε τον δεύτερο αγώνα του Βερολίνου.

Η Citroen με νέα ηλεκτρική έκδοση e-C3 πιο προσιτή από ποτέ με τιμή 17.990€

H Citroen παραμένει πιστή στην δέσμευσή της για την εύκολη ενεργειακή μετάβαση καθιστώντας την ηλεκτρική κινητικότητα πιο προσιτή από ποτέ. Με τη νέα έκδοση e-C3 “Urban”, η Citroen κάνει ένα ακόμη βήμα προς τον εκδημοκρατισμό της ηλεκτρικής κινητικότητας. Σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες των καθημερινών μετακινήσεων εντός πόλης και προαστίων, διαθέτει μπαταρία LFP χωρητικότητας 30 kWh, η οποία προσφέρει έως 212 km αυτονομίας (συνδυασμένος κύκλος WLTP) και έως 302 km σε αστική χρήση.

Συμπαγής και ελαφριά, σε συνδυασμό με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 113 ίππων, εξασφαλίζει ομαλή και άμεση απόκριση στην οδήγηση σε αστικό περιβάλλον. Η έκδοση Urban διαθέτει επίπεδο εξοπλισμού αντίστοιχο με αυτό της έκδοσης Plus από την ήδη υπάρχουσα γκάμα του μοντέλου.

Διατίθεται δε στην τιμή των 17.990 € (με κρατική επιδότηση και ισχύουσα εμπορική πολιτική της εισαγωγικής), σε τιμή χαμηλότερη από την αντίστοιχη θερμική έκδοση (Citroen C3 Turbo 100hp manual Plus). Συνδυάζει άνετους χώρους, υψηλό επίπεδο άνεσης με τις αναρτήσεις Citroen Advanced Comfort®, καθώς και απλότητα στη φόρτιση. Στη τιμή αυτή περιλαμβάνεται το καλώδιο φόρτισης για οικιακή χρήση σε ενισχυμένη πρίζα Green Up (14A) καθώς και το καλώδιο φόρτισης Μode 3 για φόρτιση σε Wallbox. Παράλληλα, η εισαγωγική εταιρεία προσφέρει προνομιακή τιμή για την απόκτηση φορτιστή (Wallbox).

Με τη νέα έκδοση e-C3 Urban, το C3 προσφέρει μια ολοκληρωμένη και προσιτή πρόταση για όσους επιλέγουν την ηλεκτρική κινητικότητα η οποία, με βάση την ισχύουσα εμπορική πολιτική της εταιρείας και την κρατική επιδότηση του ΚΗ3, διαμορφώνεται ως εξής:

e-C3 PLUS (Urban 200km) 17.990€

e-C3 PLUS (Comfort 320km) 19.900€

e-C3 MAX (Comfort 320km) 20.900€