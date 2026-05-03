Ο Mitch Evans με Jaguar κέρδισε στον δεύτερο αγώνα στο Βερολίνο – Άτυχος ο Κάσιντι με Citroen

Ένα επεισοδιακό Ε-Prix διεξήχθη σήμερα στο Βερολίνο, στον 8ο αγώνα του πρωταθλήματος της Formula E.

Ο Νεοζηλανδός Μιτς Έβανς ξεκίνησε 17ος με τη Jaguar και ανέβηκε στην πρώτη εξάδα μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου ενεργοποιήσεων του ATTACK MODE.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια πίεσε και ανέβηκε στον 32ο γύρο στην πρώτη θέση, για να δημιουργήσει μια διαφορά δύο δευτερολέπτων από τους πίσω οδηγούς.

Έτσι σφράγισε την 16η νίκη του στη Formula E, τις περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο οδηγό στην ιστορία του θεσμού.

Στις άλλες δύο θέσεις του βάθρου ανέβηκαν ο περσινός πρωταθλητής Όλιβερ Ρόουλαντ με Nissan και ο Πασκάλ Βερλάιν με Porsche.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Formula E (@fiaformulae)

Σημειώνουμε ότι ο Ρόουλαντ μετά την 3η θέση στον χθεσινό αγώνα, πάλι στο Βερολίνο, πήρε σήμερα και μια 2η θέση. Τώρα έχει περισσότερα τρόπαια από οποιονδήποτε άλλο οδηγό μέχρι στιγμής σε αυτή τη σεζόν. Ο Βερλάιν δεν κατάφερε να βαθμολογηθεί χθες, αφού ένα κλατάρισμα έβαλε τέλος στις πιθανότητές του, αλλά η τρίτη θέση σήμερα τον βλέπει να ανακτά το προβάδισμα της βαθμολογίας στην έδρα του.

Μεγάλος άτυχος ο Νικ Κάσιντι της Citroen, ο οποίος ενώ ξεκίνησε από την 3η θέση, με 20 αυτοκίνητα να στριμώχνονται στο τσιμέντο της πίστας του πρώην αεροδρομίου του Tempelhof, είδε τον Μπουεμί με την Envision να στέλνει τον ντε Βρις με τη Mahindra πάνω του, με αποτέλεσμα να πέσει στις τελευταίες θέσεις. Στη συνέχεια και πάλι ο Κάσιντι βρέθηκε ξανά σε επαφή με τον Μπουεμί, έκανε πιτ στοπ για να αλλάξει τη μπροστινή πτέρυγα της Citroen και στη συνέχεια εγκατέλειψε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Formula E (@fiaformulae)

Ο δεύτερος οδηγός της Citroen, ο Ζαν Ερίκ Βερνιέ τερμάτισε 8ος.

Βαθμολογία οδηγών: Βερλάιν 101, Έβανς 98, Μορτάρα 93, Ρόουλαντ 83, Μίλερ 75, Κάσιντι 69.

Βαθμολογία ομάδων: Porsche 176, Jaguar 163, Mahinda 107, Nissan 94, Citroen 83.

Τώρα πάμε στο Μονακό σε δύο εβδομάδες για τους δύο αγώνες, 9 και 10 της σεζόν.

Η Citroen με νέα ηλεκτρική έκδοση e-C3 πιο προσιτή από ποτέ με τιμή 17.990€

H Citroen παραμένει πιστή στην δέσμευσή της για την εύκολη ενεργειακή μετάβαση καθιστώντας την ηλεκτρική κινητικότητα πιο προσιτή από ποτέ. Με τη νέα έκδοση e-C3 “Urban”, η Citroen κάνει ένα ακόμη βήμα προς τον εκδημοκρατισμό της ηλεκτρικής κινητικότητας. Σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες των καθημερινών μετακινήσεων εντός πόλης και προαστίων, διαθέτει μπαταρία LFP χωρητικότητας 30 kWh, η οποία προσφέρει έως 212 km αυτονομίας (συνδυασμένος κύκλος WLTP) και έως 302 km σε αστική χρήση.

Συμπαγής και ελαφριά, σε συνδυασμό με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 113 ίππων, εξασφαλίζει ομαλή και άμεση απόκριση στην οδήγηση σε αστικό περιβάλλον. Η έκδοση Urban διαθέτει επίπεδο εξοπλισμού αντίστοιχο με αυτό της έκδοσης Plus από την ήδη υπάρχουσα γκάμα του μοντέλου.

Διατίθεται δε στην τιμή των 17.990 € (με κρατική επιδότηση και ισχύουσα εμπορική πολιτική της εισαγωγικής), σε τιμή χαμηλότερη από την αντίστοιχη θερμική έκδοση (Citroen C3 Turbo 100hp manual Plus). Συνδυάζει άνετους χώρους, υψηλό επίπεδο άνεσης με τις αναρτήσεις Citroen Advanced Comfort®, καθώς και απλότητα στη φόρτιση. Στη τιμή αυτή περιλαμβάνεται το καλώδιο φόρτισης για οικιακή χρήση σε ενισχυμένη πρίζα Green Up (14A) καθώς και το καλώδιο φόρτισης Μode 3 για φόρτιση σε Wallbox. Παράλληλα, η εισαγωγική εταιρεία προσφέρει προνομιακή τιμή για την απόκτηση φορτιστή (Wallbox).

Με τη νέα έκδοση e-C3 Urban, το C3 προσφέρει μια ολοκληρωμένη και προσιτή πρόταση για όσους επιλέγουν την ηλεκτρική κινητικότητα η οποία, με βάση την ισχύουσα εμπορική πολιτική της εταιρείας και την κρατική επιδότηση του ΚΗ3, διαμορφώνεται ως εξής:

e-C3 PLUS (Urban 200km) 17.990€

e-C3 PLUS (Comfort 320km) 19.900€

e-C3 MAX (Comfort 320km) 20.900€