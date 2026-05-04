Πέρασαν 30 χρόνια από το θρυλικό Citroen Saxo VTS

Δύο ήταν, κυρίως, τα δύο σπορ, μικρά και οικονομικά μοντέλα πριν από 30 χρόνια: το Citroen Saxo VTS και το Peugeot 106 Rallye.

Και τα δύο χρησιμοποιούσαν την ίδια πλατφόρμα, όντας οι δύο μάρκες στον όμιλο PSA Peugeot Citroen, που τώρα είναι Stellantis, μαζί με τις ιταλικές μάρκες του πρώην ομίλου Fiat, και την Opel.

Για να φτάσουμε στις 30 Απριλίου 1996 που λανσαρίστηκε το Saxo VTS, γυρίζουμε ακόμα 10 χρόνια πίσω, το 1986, όταν κυκλοφόρησε το AX, που βγήκε και σε σπορ εκδόσεις AX Sport και AX GTi.

Το Saxo VTS διαδέχτηκε αυτά τα μοντέλα, και έκανε ντεμπούτο αρχικά σε έκδοση Saxo VTR με έναν κινητήρα 1.6lt, 8 βαλβίδων που απέδιδε 90 ίππους και στη συνέχεια ως Saxo VTS, με κινητήρα 1.6lt, 16 βαλβίδων που απέδιδε 120 ίππους.

Με έναν διακριτικό σχεδιασμό, με σήμα 16V στα πίσω φτερά, χρωμιωμένη απόληξη εξάτμισης και ειδικές ζάντες αλουμινίου, απέδιδε 120 ίππους στις 6.600 σ.α.λ., με την κόκκινη γραμμή στροφών στις 7.300 σ.α.λ. Σε συνδυασμό με ένα κιβώτιο 5 ταχυτήτων με μικρότερη τελική σχέση μετάδοσης και βάρος μόλις 935 κιλά, ωθούσε το VTS σε τελική ταχύτητα 205 χλμ./ώρα και του επέτρεπε να επιταχύνει 0-100 χλμ./ώρα σε 8,7 δευτ. Απίστευτα νούμερα τότε.

Με καλά ρυθμισμένο υδραυλικό τιμόνι και ένα παιχνιδιάρικο πίσω μέρος, και αεριζόμενους μπροστινούς δίσκους στα φρένα, χόρευε στο δρόμο, αλλά χρειαζόταν και επιδέξια χέρια.

Ωστόσο, για να κάνει πιο προσιτό το Saxo VTS σε ευρύτερο κοινό, η Citroen λανσάρισε το μοντέλο και σε εκδόσεις VTS 1.6i – 90 και 100 ίππων, καθώς και σε έκδοση 1.4i των 75 ίππων.

Το VTS παραγόταν μέχρι τον Ιούνιο του 2003 πριν δώσει τη θέση του στο C2.

Όμως, γύρω από το Saxo VTS, η Citroen Sport δημιούργησε κι ένα πραγματικό αγωνιστικό οικοσύστημα: Saxo Cup, Saxo Challenge, Saxo Rallycross, Saxo Glace, το καθένα με το δικό του σύνολο κανόνων, έτσι ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι να μπορούν να ξεκινήσουν τους αγώνες με ένα αυτοκίνητο κατασκευασμένο για τον σκοπό αυτό. Αξιοσημείωτο είναι ότι αυτές οι σειρές απαιτούσαν τη χρήση του κινητήρα παραγωγής. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μετέπειτα 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ράλι, Σεμπαστιάν Λεμπ, μαζί με τον συνοδηγό του Ντανιέλ Ελενά, έγιναν το 2001 Παγκόσμιοι Πρωταθλητές WRC Νέων με ένα Saxo Super 1600.