Νωρίτερα θα ξεκινήσει σήμερα το Grand Prix στο Μαϊάμι

Κατά τρεις ώρες επίσπευσε το σημερινό Grand Prix του Μαϊάμι η Formula 1, και θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ, ώρα Ελλάδος.

Αιτία οι καιρικές συνθήκες που είναι ευμετάβλητες στο Μαϊάμι, καθώς προβλέπονται έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, την ώρα που αρχικά ήταν προγραμματισμένος ο αγώνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή η απόφαση ελήφθη για να διασφαλιστεί η ελάχιστη δυνατή διακοπή του αγώνα και να διασφαλιστεί το μέγιστο δυνατό χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση του Grand Prix υπό τις καλύτερες συνθήκες και να δοθεί προτεραιότητα στην ασφάλεια των οδηγών, των φιλάθλων, και των ομάδων.

Το μεγαλύτερο ζήτημα που αντιμετωπίζει η F1 είναι η απειλή των κεραυνών, καθώς οι τοπικοί νόμοι ορίζουν ότι τυχόν κεραυνοί σε ακτίνα 13 χιλιομέτρων από τον χώρο του GP του Μαϊάμι σημαίνει ότι η εκδήλωση πρέπει να διακοπεί και όλοι οι θεατές και το προσωπικό πρέπει να αναζητήσουν καταφύγιο. Μόνο μετά από ένα διάλειμμα 30 λεπτών χωρίς περαιτέρω κεραυνούς στον χώρο μπορεί να συνεχιστεί η εκδήλωση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FORMULA 1® (@f1)

Παράλληλα, έχει ενεργοποιηθεί ένα πρωτόκολλο -σύμφωνα με τις προβλέψεις κατά 40% για βροχή, που επιτρέπει στις ομάδες να κάνουν πρόσθετες αλλαγές στα μονοθέσια, να αυξήσουν το ύψος οδήγησης για αγώνα σε βροχή, να τροποποιήσουν τη γωνία του μπροστινού πτερυγίου για τη λειτουργία Straight Mode, οι οδηγοί δεν θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη λειτουργία ενίσχυσης της μονάδας ισχύος τους, η ισχύς της MGU-K θα μειωθεί από 350kW σε 250kW και η λειτουργία Straight Mode μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο στην μπροστινή πτέρυγα και όχι στην πίσω.