Και η κινεζική Lepas, του ομίλου Chery, στην Ελλάδα

Μια ακόμα κινεζική μάρκα, η Lepas, πρόκειται να κάνει την εμφάνισή της στην Ελλάδα.

Η εταιρεία είναι του ομίλου Chery, όμως δεν θα την εισάγει ο όμιλος Σπανός, εισαγωγέας της Chery, αλλά η Italian Motion, κοινοπραξία των ομίλων AUTOHELLAS (Βασιλάκης) και SAMELET, η οποία διαθέτει ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο εταιρειών: Alfa Romeo, Jeep, FIAT, Abarth, Leapmotor, FIAT Professional.

Προφανώς, η Italian Motion θα αξιοποιήσει το μεγάλο δίκτυο διανομής των μαρκών αυτών, πανελλαδικά, ώστε σε ορισμένα από τα καταστήματα να υπάρχει ξεχωριστή σήμανση για τη Lepas, κάνοντας οικονομίες κλίμακος.

Το όνομα της Lepas αποτελεί σύνθεση των λέξεων Leopard και Passion, και στόχος της μάρκας είναι μέχρι το τέλος του 2027 να δραστηριοποιείται σε 40 χώρες και μέσα στα τρία πρώτα χρόνια να ξεπεράσει τις 500.000 πωλήσεις.

Στην Ελλάδα η εμπορική δραστηριότητα θα ξεκινήσει τον προσεχή Σεπτέμβριο, με τρία SUV μοντέλα, τα L4, L6 και L8, ενώ το πλάνο ανάπτυξής της για το 2027 συμπεριλαμβάνει δυο ακόμα ολοκαίνουργια μοντέλα στις κατηγορίες B-hatchback (L2) και E-SUV (L9).

Το L8, ένα premium D-SUV μήκους 4,69 μ., είναι Plug-in hybrid. Το L6 στην κατηγορία C-SUV, με μήκος 4,55 μ., θα είναι διαθέσιμο ως Plug-in hybrid αλλά και αμιγώς ηλεκτρικό, ενώ το L4, που ανήκει στην κατηγορία B-SUV, με μήκος 4,4 μ., θα διατίθεται σε υβριδική, Plug-in hybrid, αλλά και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση.

Από τις φωτογραφίες διαπιστώνουμε μια λιτή καμπίνα, με ποιοτικά υλικά, λεπτή οθόνη αφής 13,2 ιντσών του Infotainment με κατακόρυφο προσανατολισμό, αποτελώντας φυσική συνέχεια της κεντρικής κονσόλας.

Περισσότερα εν καιρώ.