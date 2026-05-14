Driveit

Και η κινεζική Lepas, του ομίλου Chery, στην Ελλάδα

Εισαγωγέα η Italian Motion, κοινοπραξία του ομίλου Βασιλάκη
Και η κινεζική Lepas, του ομίλου Chery, στην Ελλάδα
Δημήτρης Μπαλής
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μια ακόμα κινεζική μάρκα, η Lepas, πρόκειται να κάνει την εμφάνισή της στην Ελλάδα.

Η εταιρεία είναι του ομίλου Chery, όμως δεν θα την εισάγει ο όμιλος Σπανός, εισαγωγέας της Chery, αλλά η Italian Motion, κοινοπραξία των ομίλων AUTOHELLAS (Βασιλάκης) και SAMELET, η οποία διαθέτει ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο εταιρειών: Alfa Romeo, Jeep, FIAT, Abarth, Leapmotor, FIAT Professional.

Προφανώς, η Italian Motion θα αξιοποιήσει το μεγάλο δίκτυο διανομής των μαρκών αυτών, πανελλαδικά, ώστε σε ορισμένα από τα καταστήματα να υπάρχει ξεχωριστή σήμανση για τη Lepas, κάνοντας οικονομίες κλίμακος.

Το όνομα της Lepas αποτελεί σύνθεση των λέξεων Leopard και Passion, και στόχος της μάρκας είναι μέχρι το τέλος του 2027 να δραστηριοποιείται σε 40 χώρες και μέσα στα τρία πρώτα χρόνια να ξεπεράσει τις 500.000 πωλήσεις.

lepas-l6

Στην Ελλάδα η εμπορική δραστηριότητα θα ξεκινήσει τον προσεχή Σεπτέμβριο, με τρία SUV μοντέλα, τα L4, L6 και L8, ενώ το πλάνο ανάπτυξής της για το 2027 συμπεριλαμβάνει δυο ακόμα ολοκαίνουργια μοντέλα στις κατηγορίες B-hatchback (L2) και E-SUV (L9).

lepas l

Το L8, ένα premium D-SUV μήκους 4,69 μ., είναι Plug-in hybrid. Το L6 στην κατηγορία C-SUV, με μήκος 4,55 μ., θα είναι διαθέσιμο ως Plug-in hybrid αλλά και αμιγώς ηλεκτρικό, ενώ το L4, που ανήκει στην κατηγορία B-SUV, με μήκος 4,4 μ., θα διατίθεται σε υβριδική, Plug-in hybrid, αλλά και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση.

lepas-l4
Lepas L4

Από τις φωτογραφίες διαπιστώνουμε μια λιτή καμπίνα, με ποιοτικά υλικά, λεπτή οθόνη αφής 13,2 ιντσών του Infotainment με κατακόρυφο προσανατολισμό, αποτελώντας φυσική συνέχεια της κεντρικής κονσόλας.

Περισσότερα εν καιρώ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
127
111
84
78
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo