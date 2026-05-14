Με 99 συμμετοχές η Ανάβαση Κύμης

Η Ανάβαση Κύμης, αποτελεί τον 4ο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων-Ιστορικών, ενώ είναι και ο 3ος αγώνας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος CrossCar.

Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου αναμένεται συναρπαστικό, με 99 συμμετοχές στον αγώνα, και προσφέρεται για μια θαυμάσια εκδρομή σε έναν πολύ όμορφο τόπο.

Στην κατηγορία Ν δήλωσαν συμμετοχή 24 αγωνιζόμενοι, στην κατηγορία Α 12 οδηγοί, στην κατηγορία Ε 13 οδηγοί και στη Formula Saloon έχουμε 23 συμμετοχές.

Επίσης, υπάρχουν 3 συμμετοχές Ιστορικών και 13 συμμετοχές στην Crosscar, ενώ 11 οδηγοί Drift θα ξεσηκώσουν τους θεατές με ατελείωτες πλαγιολισθήσεις στις 52 στροφές της ανάβασης.

Οι χρονομετρημένες δοκιμές θα γίνουν το Σάββατο 16 Μαΐου, ώρα 12:00 και η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί την Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11:00.

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση των επιβατών γίνεται δωρεάν με το φέρυ από τον Ωρωπό, με την απλή επισήμανση «για την Ανάβαση Κύμης».