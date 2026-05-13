Deepal S07 – Δοκιμή: Με ελληνική υπογραφή στη φινέτσα και σπορτίφ χαρακτήρα

Η Changan, είναι ένας από τους Κινέζους κατασκευαστές που εμφανίστηκαν στην Ελλάδα, και μάλιστα μέσω ενός εκ των κορυφαίων εισαγωγικών ομίλων, όπως είναι ο Βασιλάκης.

Προφανώς, δεν είναι εύκολο να γνωρίζουμε όλες τις κινεζικές μάρκες και την ιστορία τους, όμως από τη στιγμή που πήραν τις λεγόμενες «εγκρίσεις τύπου», ώστε να μπορούν να πωλούν ελεύθερα στην Ευρώπη, και ήρθαν στη γηραιά ήπειρο, τότε η αναγνώριση είναι αναγκαία συνθήκη.

Η Changan συστήθηκε στην Ελλάδα ως μια μάρκα με ιστορία κοντά στα 165 χρόνια – διόλου ευκαταφρόνητη θα έλεγα.

Με πολλές μονάδες παραγωγής στην Κίνα, εργαστήρια έρευνας και εξέλιξης σε 6 χώρες, και κέντρο σχεδίασης στην Ευρώπη, στο Μιλάνο, εδώ και δύο δεκαετίες κιόλας, με επικεφαλής Έλληνα ντιζάινερ, τον Γιώργο Κούκο, και εξαγωγές σε πάνω από 100 χώρες, η Changan θέλει να κάνει τη διαφορά.

Πώς όμως; Ήρθε αρχικά με δύο αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα και τώρα αναμένει τις plug-in hybrid εκδόσεις τους, ώστε να δώσει εντονότερο στίγμα στην αγορά.

Οδήγησα και τα δύο μοντέλα, το Deepal S07 και το S05, όμως σήμερα θα αναφερθώ στο πρώτο.

Με ένα πολύ ευχάριστο χρώμα, βαθύ πορτοκαλί, έρχεται σε αντίθεση με το βαθύ μπλε, όπως μεταφράζεται το Deepal.

Κοιτώντας το, αν δεν ήξερες ότι έχει βάλει Έλληνας το χεράκι του στο σχέδιο του αυτοκινήτου, θα έλεγες με βεβαιότητα ότι κάποιος Ευρωπαίος έχει ασχοληθεί, καθώς οι σπορτίφ γραμμές ξεφεύγουν από τις συνηθισμένες κινεζικές φόρμες.

Πρόκειται για ένα μεσαίο D-SUV, με 4,750μ. μήκος, 1,930μ. πλάτος και 1,625μ. ύψος, που δείχνει μεγάλο αλλά όχι ογκώδες.

Το σήμα στο καπό, όπως έχω ξαναγράψει, παίζει με το μάτι θυμίζοντας Tesla, και δεν ξέρω αν το τρικ αυτό έγινε επί τούτου. Δεν θα το εξετάσω αυτό, αλλά τη δυναμική σιλουέτα, με το εντυπωσιακό μπροστινό τμήμα, τα λεπτά LED φωτιστικά, την κυματοειδή γραμμή των παραθύρων, τις λαβές των θυρών που ξεπετάγονται πλησιάζοντας, τα παράθυρα που δεν έχουν πλαίσιο, το τρίτο μικρό παράθυρο που τονίζει το μέγεθος, την ψηλά τοποθετημένη αεροτομή με το τρίτο φως στοπ και την πίσω πόρτα που σχηματίζει αεροτομή στο ύψος των φωτιστικών, με την οριζόντια φωτεινή λωρίδα να αποτελεί σήμα κατατεθέν σχεδόν όλων των Κινέζων κατασκευαστών.

Με αυτά και με αυτά, όπως λέμε στην καθομιλουμένη, η σιλουέτα είναι πολύ αεροδυναμική, με συντελεστή 0,26, και αυτό το διαπιστώνεις οδηγώντας.

Στην καμπίνα δεν έχεις να κοιτάξεις πολλά, καθώς η λιτότητα είναι ξεκάθαρη άποψη.

Όμως, υπάρχει κάτι που σε ξαφνιάζει ευχάριστα με το που καθίσεις σε μια από τις δύο θέσεις, μπροστά. Η οθόνη αφής 15,6 ιντσών, στρέφεται εμφανώς προς την πλευρά που κάθεσαι, είτε στη θέση του οδηγού, είτε του συνοδηγού, ως καλωσόρισμα. Αυτή η λειτουργία ονομάζεται Sunflower, καθώς θυμίζει τον ηλιόσπορο, για να το πω απλά, που γυρίζει το κεφάλι του για να βρει τον ήλιο.

Όλα, λοιπόν, γίνονται μέσα από αυτή την οθόνη αφής. Όλα, εκτός από το άνοιγμα των παραθύρων! Μέχρι και τους υαλοκαθαριστήρες ρυθμίζεις από εκεί. Το έχω επισημάνει ξανά. Θέλει τρομερή εξοικείωση για να συνηθίσεις τους χειρισμούς, όμως υπάρχουν ορισμένες λειτουργίες μπορείς να τις έχεις ως συντομεύσεις στο κάτω μέρος της οθόνης, για ευκολία.

Πίνακα οργάνων δεν έχεις, ωστόσο οι πληροφορίες προβάλλονται στο Head-up Display με τεχνολογία AR.

Το ταμπλό έχει οριζόντια διάταξη, τα πλαστικά είναι αρκετά μαλακά σε υφή και η ταπετσαρία είναι από συνθετικό δέρμα με καπιτονέ ραφές, που αναδεικνύουν τον σπορτίφ χαρακτήρα. Τα δε μπροστινά καθίσματα είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, θερμαινόμενα και αεριζόμενα, και φέρουν ενσωματωμένα προσκέφαλα αεροπορικού τύπου, με ηχεία.

Η κονσόλα δύο επιπέδων δεν πιάνει πολύ χώρο, από πάνω φιλοξενεί δύο θέσεις ασύρματης φόρτισης smartphone, δύο ποτηροθήκες και υποβραχιόνιο με αποθηκευτικό χώρο, ενώ, από κάτω, έχει επιπλέον χώρο αποθήκευσης και θύρες USB-C για φόρτιση.

Το μεγάλο μεταξόνιο, το επίπεδο πάτωμα και η οροφή που ναι μεν είναι κυρτή από έξω, ώστε να παραπέμπει σε coupe, αλλά από μέσα δεν μειώνει το ύψος, επιτρέπει να καθίσουν άμεσα τρεις ενήλικες επιβάτες πίσω, με την πανοραμική οροφή που εκτείνεται και στις δύο σειρές καθισμάτων να φέρνει πλούσιο φως στην καμπίνα, αλλά δεν έχει σκίαστρο και με τον πολύ ήλιο και καυτό μάλιστα τα καλοκαίρια, το σύστημα ψύξης θα βάλει τα δυνατά του.

Εξίσου πολλοί και οι χώροι για αποσκευές, με 510 λίτρα όγκου πίσω και ακόμα 125 μπροστά, κάτω από το καπό (frunk).

Τώρα, ως προς το κινητήριο σύστημα 7 σε 1 της Changan, η εταιρεία αναφέρει ότι ενσωματώνει τον ηλεκτροκινητήρα, το κιβώτιο, τον inverter και πέντε ακόμη βασικές μονάδες σε μία συμπαγή δομή, για υψηλή ενεργειακή απόδοση.

Το σύστημα αποδίδει 218 ίππους ή 160 kW, με 320 Nm ροπής, και μολονότι η επιτάχυνση δεν είναι εκρηκτική, τα 7.9 δευτερόλεπτα στα 0-100 χλμ./ώρα, είναι ικανοποιητικά.

Η μπαταρία χωρητικότητας 79,97kWh, μπορεί να σου δώσει πάνω από 500 χλμ. αυτονομίας αν κινείσαι στην πόλη, ενώ μικτά θέλει πολύ οικονομική οδήγηση για να πιάσεις τα 475 χλμ. που λέει η εταιρεία. Με κάτι παραπάνω από 400 χλμ. είσαι ικανοποιημένος. Με ενσωματωμένο φορτιστή AC 11 kW, μπορεί να υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC έως 100 kW, και μπορεί να πάρει ενέργεια 30%–80% σε λιγότερο από 35 λεπτά. Δεν το λες και ως δυνατό χαρτί του αυτοκινήτου αυτό, και μάλλον χρειάζεται αναβάθμιση.

Ωστόσο, προσφέρει λειτουργία V2L, δηλαδή μπορεί να φορτίσει εξωτερικές συσκευές, όπως π.χ. ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, ή ακόμα και laptop.

Οδηγώντας, αφού περάσεις τη μισή μέρα για να εξοικειωθείς με την οθόνη αφής και τις ρυθμίσεις, προκειμένου τις βασικές λειτουργίες να τις κάνεις με αυτοματισμό (οι μεγαλύτεροι σε ηλικία πράγματι αντιμετωπίζουν τέτοιο θέμα), τότε απλά ξεκινάς, διότι δεν χρειάζεται να πατήσεις ή να γυρίσεις διακόπτη.

Η εκκίνηση γίνεται με ομαλό τρόπο αν επιλέξεις το Eco πρόγραμμα, ενώ στο Sport αλλάζει η χαρτογράφηση στο κινητήριο σύστημα και στο σύστημα διεύθυνσης. Και το διαπιστώνεις με πιο σβέλτες κινήσεις και πιο έντονο ξεπέταγμα.

Στη ρύθμιση Custom θα βρεις και κάτι ακόμα: πιο έντονη επιβράδυνση, που μαζεύει και περισσότερη ενέργεια στη μπαταρία, όμως σε καμία περίπτωση δεν έχεις one – pedal drive, δηλαδή να οδηγείς με το πεντάλ του γκαζιού και όταν το αφήνεις το σύστημα διεύθυνσης να φρενάρει μέχρι να σταματήσει σε μικρή απόσταση.

Με στρωτή οδήγηση δεν έχεις μεγάλη κατανάλωση, και δεν ξεφεύγεις εύκολα από τις 15 kWh.

Μολονότι το Deepal ζυγίζει 2,1 τόνους κινείται απροβλημάτιστα ακόμα και στις ορεινές διαδρομές που το δοκίμασα, με σφικτές αναρτήσεις, αλλά χωρίς να υστερούν σε άνεση.

Η αθόρυβη λειτουργία, το πολιτισμένο περιβάλλον, και οι περιορισμένοι θόρυβοι που περνούν στην καμπίνα, είναι κάτι που θα εκτιμήσεις, και το κλου της υπόθεσης, είναι μια κάμερα που αν την πατήσεις καταγράφει τα πάντα στην καμπίνα, τα αποθηκεύει σε μνήμη και μπορείς να τα μεταφέρεις σε μνήμη. Προσοχή, καταγράφει τα πάντα και καλό είναι να διαγράψεις ό,τι έχεις τραβήξει, για κάθε ενδεχόμενο!

Το Deepal S07 της Changan εφοδιάζεται με πληθώρα συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού, καλύπτεται από 7 χρόνια εγγύηση και 8 της μπαταρίας, και είναι μια πρόταση που έχει πλεονεκτήματα, αλλά και αδύναμα σημεία της ισχύος φόρτισης, του one-pedal driving, κατά την άποψή μου, και της τιμής.