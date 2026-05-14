Και τα Audi με έως 10 χρόνια εγγύηση ή 150.000 χλμ.

Η εισαγωγική εταιρεία Kosmocar, μετά την έως 10 χρόνια εγγύηση ή 150.000 χλμ. που προσφέρει στα Volkswagen και Skoda, προχώρησε σε αντίστοιχη παροχή και για την premium μάρκα Audi.

Πρόκειται για ένα ισχυρό πλαίσιο κάλυψης, που ενεργοποιείται αυτόματα με το πρώτο προγραμματισμένο service του νέου Audi στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Audi και ανανεώνεται με κάθε προβλεπόμενη συντήρηση, προσφέροντας κάλυψη σε μηχανικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Σημειώνω ότι το πρόγραμμα έχει και αναδρομική ισχύ, δηλαδή ισχύει και για όσους έχουν αγοράσει Audi από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Σε κάθε περίπτωση, ή έως 10 χρόνια κάλυψη ή 150.000 χλμ. (όποιο έρθει πρώτο), ισχύει μόνο αν η συντήρηση του οχήματος γίνεται στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Συνεργατών Service Audi.

Η ολοκληρωμένη αυτή εμπειρία συμπληρώνεται από την εγγύηση κινητικότητας Audi LongLife Mobility, με δωρεάν οδική βοήθεια, 24ωρη υποστήριξη και κάλυψη 365 ημέρες τον χρόνο.