Η Jaguar της νέας εποχής, με ηλεκτρικό 1.000 ίππων

Το νέο πολυτελές τετράθυρο GT: Type 01 αναμένεται να παρουσιαστεί εντός του 2026
Δημήτρης Μπαλής
Μολονότι καθυστέρησε η αναγγελία του πρώτου μοντέλου, της νέας εποχής της Jaguar, τελικά ανακοινώθηκε ότι θα ονομάζεται Type 01.

Κατ’ αρχάς, η επιλογή «Type» συνδέει τη Jaguar με το ένδοξο παρελθόν της.

Κατά δεύτερον, το «0» συμβολίζει την ηλεκτροκίνηση και τις μηδενικές εκπομπές ρύπων, ενώ το «1» υποδηλώνει τη θέση της ως η πρώτη Jaguar της νέας εποχής.

Το μοντέλο σχεδιάστηκε, εξελίχθηκε και κατασκευάστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, και είναι ένα πολυτελές τετράθυρο GT, αμιγώς ηλεκτρικό, με τρία μοτέρ, ισχύ 1.000 ίππους και 1.300 Nm ροπής.

Το όνομα Type 01 αποτυπώνεται στο χαρακτηριστικό strikethrough μοτίβο, στο σημείο όπου το καπό συναντά το παρμπρίζ, και θα είναι η γραμμική σχεδιαστική υπογραφή – η σφραγίδα της Jaguar του μέλλοντος.

Τα πρωτότυπα της Jaguar Type 01 θα εμφανιστούν στους δρόμους του Μονακό με χαρακτηριστικό καμουφλάζ, ενόψει του αγωνιστικού Σαββατοκύριακου της Formula E, 16 και 17 Μαΐου.

Η Jaguar Type 01 θα αποκαλυφθεί αργότερα μέσα στο 2026.

