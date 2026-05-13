Γιατί επιλέχθηκε το Ελληνικό για την υπερειδική διαδρομή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026

Ήταν λογικό να μπει στο μάτι της Οργανωτική Επιτροπής του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις το Ελληνικό, η τεράστια επένδυση που συντελείται εκεί.

Μολονότι τα μεγάλα έργα θα αρχίσουν σταδιακά να παραδίδονται από τα τέλη του 2026, με τα συγκροτήματα κατοικιών, ενώ από το 2027 θα ακολουθήσουν ο Πύργος Riviera Tower, το Casino – Resort, τα ξενοδοχεία στην παραλία, τα Mall και τα εμπορικά καταστήματα, εντούτοις επιλέχθηκε να γίνει φέτος η υπερειδική διαδρομή του αγώνα (25-28 Ιουνίου 2026), καθώς θα παραδοθεί το πρώτο, μεγάλο σημαντικό έργο στο Ελληνικό.

Μάλιστα, η υπερειδική διαδρομή είναι αυτή που το απόγευμα θα ανοίξει την αυλαία του αγώνα, στις 25 Ιουνίου, στις 19.05 το βράδυ.

Πρόκειται για το The Ellinikon Sports Park, το οποίο θα περιλαμβάνει πλήρεις αθλητικές εγκαταστάσεις, με γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, στίβου, τένις, κολυμβητήριο κ.ά.

Εκεί λοιπόν, στην καρδιά του The Ellinikon Sports Park, κατασκευάζεται ήδη με χρηματοδότηση της Lamda, η ασφάλτινη υπερειδική διαδρομή συνολικού μήκους 1.860 μ., η οποία θα διεξαχθεί σε διπλή χάραξη, με δύο αγωνιστικά αυτοκίνητα να κινούνται παράλληλα, προσφέροντας υψηλής έντασης θέαμα.

Σημειώνουμε ότι η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ στην περίμετρο της διαδρομής θα διαμορφωθούν ειδικά πρανή, ώστε οι θεατές να έχουν απρόσκοπτη θέαση της αγωνιστικής δράσης. Συστήνεται το κοινό να χρησιμοποιήσει τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ενώ θα υπάρχουν πολλά δρομολόγια τραμ εντός του Ελληνικού

Επίσης, μετά το τέλος του αγώνα η υπερειδική διαδρομή θα καταστραφεί, καθώς στο σημείο θα αναγερθεί κτήριο των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Η μεγάλη επένδυση του Ελληνικού, αναμφίβολα έργο ατραξιόν της χώρας μας, θα δώσει αφορμή και για άλλα μεγάλα γεγονότα στο εγγύς και απώτερο μέλλον, ακόμα και για το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις –γιατί όχι- με βασικό πόλο έλξης τον Πύργο Riviera Tower.

Οπότε θα έχουμε πολλά να δούμε και να λέμε.