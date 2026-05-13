H πρώτη ματιά στο εσωτερικό του νέου Audi Q9

Στην Audi υποστηρίζουν ότι τα αυτοκίνητα είναι από καιρό κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό μέσο μεταφοράς.

«Είναι κινητοί χώροι διαβίωσης για τους πελάτες μας», λένε, και για τον λόγο αυτό το εσωτερικό του νέου μεγάλου SUV Q9 δίνει έμφαση στα υλικά υψηλής ποιότητας, στα μεταβλητά καθίσματα, στους χώρους και στις αυτόματες πόρτες.

Μολονότι η Audi θα αποκαλύψει όλες τις δυνατότητες του Q9 στην παγκόσμια πρεμιέρα του, το καλοκαίρι του 2026, εντούτοις έχουμε εικόνες από την καμπίνα.

Ο χώρος είναι το κύριο χαρακτηριστικό του Q9, το οποίο θα προσφέρεται με 6 καθίσματα στην έκδοση business class, ή με 7 καθίσματα.

Στην 6θέσια έκδοση, η μεσαία σειρά περιλαμβάνει δύο ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα ατομικά καθίσματα με ενεργό αερισμό στα κεντρικά πάνελ τόσο του μαξιλαριού όσο και της πλάτης.

Στην 7θέσια έκδοση, την οικογενειακή, και τα τρία καθίσματα της δεύτερης σειράς μπορούν να εξοπλιστούν με παιδικά καθίσματα. Επίσης, όλα τα καθίσματα είναι μερικώς ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, ενώ οι πλάτες των καθισμάτων της τρίτης σειράς μπορούν να διπλωθούν ξεχωριστά μέσω ηλεκτρικών χειριστηρίων.

Κι ακόμα, για πρώτη φορά σε ένα Audi, όλες οι πόρτες μπορούν να λειτουργούν ηλεκτρικά. Είτε με κλειδί, με την εφαρμογή myAudi, με το MMI, με το πεντάλ φρένου ή με την αγκράφα της ζώνης ασφαλείας, το άνοιγμα και το κλείσιμο των θυρών είναι διαισθητικό. Επιπλέον, οι περιμετρικοί αισθητήρες με ανίχνευση εμποδίων, σταματούν την πόρτα εάν δεν υπάρχει αρκετός χώρος για να ανοίξει, κάτι που εξυπηρετεί και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, ανιχνεύοντας ποδηλάτες που πλησιάζουν ή άλλους χρήστες του δρόμου.

Πέραν αυτών, η στάνταρ πανοραμική ηλιοροφή στο Q9 έχει εμβαδόν περίπου 1,5 τετραγωνικά μέτρα και μπορεί να ανοίξει διάπλατα, ενώ μέσω διακόπτη ρυθμίζεται η φωτεινότητα του γυαλιού σε 9 αποχρώσεις για αποτελεσματική προστασία από τις αντανακλάσεις. Το κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού διαθέτει επίσης φωτισμό με 84 LED να λούζουν την οροφή σε ένα από τα 30 διαθέσιμα χρώματα.

Όμως, υπάρχει και φωτισμός περιγράμματος στο ταμπλό και στις πόρτες, όπως και κάτω από την πανοραμική οθόνη Audi MMI και στην κεντρική κονσόλα.

Εμφαση έχει δοθεί και στην επιλογή των υλικών με νέα υφάσματα και ξύλινα διακοσμητικά, μείγματα δέρματος και δερματίνης, υπάρχουν αρκετοί αποθηκευτικοί χώροι και άφθονος χώρος αποσκευών, θέσεις ασύρματης φόρτισης smartphone, αλλά και θύρες φόρτισης USB-C, ενώ η Audi θα διαθέτει και μια σχάρα οροφής για τις στάνταρ ράγες οροφής με κάθε νέο Q9.