Kia: Το Απρίλιο το νέο EV2, ένα ηλεκτρικό compact SUV

Δύο επιλογές μπαταρίας 42,2kWh και 61,0kWh, αυτονομία έως 448 χιλιόμετρα
kia-ev2
Δημήτρης Μπαλής

Ένα ευρωπαϊκής κατασκευής -στο εργοστάσιο της Kia στη Σλοβακία-, αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, παρουσίασε η Kia στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, που θα είναι ανοικτό έως τις 18 Ιανουαρίου.

Tο EV2, ενισχύει την πλούσια γκάμα της μάρκας με τα EV6, EV9, EV3 και EV4, και αναμένεται στην Ελλάδα τον Απρίλιο.

Θα προσφέρεται με δύο επιλογές μπαταρίας, 42,2kWh και 61,0kWh, χαρίζοντας αυτονομία 317 και 448 χιλιόμετρα, αντίστοιχα, ενώ διαθέτει τεχνολογία V2L για φόρτιση εξωτερικών συσκευών.

Αρκετά τολμηρό σχεδιαστικά, με προηγμένη τεχνολογία, έρχεται στη δεύτερη πιο ανταγωνιστική κατηγορία των B-SUV (μετά τα C-SUV) και σε μια αγορά, τω ηλεκτρικών, που αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Το EV2 ενσαρκώνει τη φιλοσοφία σχεδιασμού «Opposites United» της Kia, με έντονα στοιχεία όπως όρθιες γραμμές εμπνευσμένες από τα μεγαλύτερα ηλεκτρικά οχήματα της Kia. Με μήκος περίπου 4 μέτρα, φέρει κάθετα φώτα ημέρας -η τελευταία υπογραφή Star Map Light Signature της Kia- και τονισμένους θόλους τροχών, με ζάντες από 16 έως 19 ίντσες.

kia-ev2-gtline

Κι όπως συνηθίζει η Kia, θα λανσάρει το EV2 και σε έκδοση «GT-Line», με έντονα διακοσμητικά στο χρώμα του αμαξώματος και γυαλιστερές πινελιές στον προφυλακτήρα και την κάτω μπροστινή μάσκα.

Στο εσωτερικό, το περιμετρικό ταμπλό περιβάλλει τους επιβάτες και εν γένει η καμπίνα είναι εμπνευσμένη από την ιδέα του «Picnic Box», συνδυάζοντας τη λογική και το συναίσθημα μέσω υλικών πλούσιων σε υφάσματα.

kia-ev2

Το EV2 διαθέτει το τελευταίο σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας τριπλής οθόνης της Kia: πίνακας οργάνων οδηγού 12,3 ιντσών, οθόνη κλιματισμού 5,3 ιντσών και κεντρική οθόνη αφής 12,3 ιντσών. Ο ατμοσφαιρικός φωτισμός και τα οικολογικά υλικά ενισχύουν τη μοντέρνα ατμόσφαιρα του εσωτερικού.

Τα συστήματα υποστηρίζουν ενημερώσεις OTA (over-the-air) και αναβαθμίσεις Kia.

kia-ev2

Κατασκευασμένο στην ειδική ηλεκτρική πλατφόρμα της Kia, το EV2 συνδυάζει συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις με εσωτερικό χώρο συγκρίσιμο με μεγαλύτερες κατηγορίες. Το μεταξόνιο των 2,565μ. επιτρέπει διάφορες διατάξεις καθισμάτων, είτε μια διαμόρφωση πέντε θέσεων είτε μια διάταξη τεσσάρων θέσεων με ανεξάρτητα συρόμενα και ανακλινόμενα πίσω καθίσματα.

kia-ev2

Τα συρόμενα και ανακλινόμενα πίσω καθίσματα,  μεγιστοποιούν την καθημερινή χρηστικότητα. Ο χώρος για τα πόδια των πίσω επιβατών αυξάνει από 88,5 εκ. σε 95,8 εκ., ενώ όταν τα καθίσματα σύρονται προς τα εμπρός, το EV2 προσφέρει εντυπωσιακή χωρητικότητα αποσκευών έως και 403 λίτρα. Ο χώρος αποσκευών συμπληρώνεται από έναν χώρο 15 λίτρων, μπροστά, κάτω από το καπό.

Περισσότερα εν καιρώ.

