MotoGP: Ο κατώτατος μισθός στα 500.000 ευρώ το χρόνο

Στον αθλητισμό, γενικότερα και στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, ειδικότερα, δεν υπάρχουν μισθολογικές βαθμίδες και το MotoGP επιχειρεί να αλλάξει τον κανόνα.

Ωστόσο, η διοργανώτρια εταιρεία του MotoGP Sports Entertainment, θέλει να εισαγάγει κατώτατο μισθό για τους αναβάτες από το 2027, βλέποντας τις τεράστιες διαφορές στους μισθούς των οδηγών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για παράδειγμα, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές Μαρκ Μάρκεθ (Ducati) και Φάμπιο Κουαρταράρο (Yamaha), λαμβάνουν 10 εκατ. ευρώ, όμως άλλοι οδηγοί του MotoGP έχουν αμοιβές και κάτω από 120.000 ευρώ, μισθούς δηλαδή που αντιστοιχούν σε αναβάτες μικρότερων κατηγοριών.

Έτσι, λοιπόν, η MotoGP Sports Entertainment, συζητά με τις ομάδες να υπάρξει κατώτατος μισθός 500.000 ευρώ, στον οποίο δεν θα περιλαμβάνονται τα μπόνους σε περίπτωση επίτευξης των στόχων που έχει θέση η κάθε ομάδα.