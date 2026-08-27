Ο Jack Miller φεύγει από το MotoGP μετά από 16 χρόνια

Στα 31 του χρόνια, ο Αυστραλός Τζακ Μίλερ αποχωρεί από το παγκόσμιο πρωτάθλημα MotoGP, μετά από 16 χρόνια πορείας, έχοντας κάνει ντεμπούτο το 2011.

Έως τώρα έχει κατακτήσει 4 νίκες στην κορυφαία κατηγορία, έχει ανέβει 23 φορές στο βάθρο και έχει πάρει 2 pole positions. Ωστόσο, ίσως να τον θυμόμαστε περισσότερο για το αξιοσημείωτο άλμα που έκανε το 2015, όταν η Honda τον προώθησε απευθείας από την Moto3 στο MotoGP, σε μια από τις πιο ασυνήθιστες κινήσεις της σύγχρονης εποχής.

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Ο αναβάτης από το Townsville πέρασε τις τρεις πρώτες του σεζόν στην κορυφαία κατηγορία με την Honda πριν ενταχθεί στην Pramac το 2018. Τα 9 βάθρα που πήρε τότε με μοτοσυκλέτα Ducati, τον έφεραν στην εργοστασιακή ομάδα το 2021.

Ωστόσο, παρά τις 3 νίκες και τις 12 θέσεις στο βάθρο, ο Μίλερ δεν έπεισε τη Ducati, δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιό του, πήγε στην KTM, αλλά πήρε μόνο ένα βάθρο, και δεν μπόρεσε να παραμείνει.

Όταν το 2025 η Pramac σταμάτησε τη συμφωνία με την Ducati και συνεργάστηκε με την Yamaha, έφερε ξανά τον έμπειρο Μίλερ.