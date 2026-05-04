Ο Max Verstappen της Red Bull – Ford ο άνθρωπος του αγώνα στο Μαϊάμι

Αναγνωρίστηκε η αγωνιστική συμπεριφορά του τετράκις παγκόσμιου πρωταθλητή
Miami Grand Prix
Δημήτρης Μπαλής

Τελικά έχει πολλούς θαυμαστές στη Formula 1 ο Μαξ Φερστάπεν, καθώς ο 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής αναδείχθηκε ως ο «άνθρωπος του αγώνα» στο Grand Prix του Μαϊάμι.

Με μια Red Bull – Ford να έχει φτάσει στον αγώνα με σημαντικές αναβαθμίσεις σε πίσω αεροτομή, πλαϊνά μέρη και πάτωμα, κάτι που επέτρεψε στον Ολλανδό να πιέσει στο όριο, ο Φερστάπεν έκανε τα πάντα για να πάρει το μέγιστο αποτέλεσμα.

Η 5η θέση στον αγώνα Sprint του Σαββάτου, αναπτέρωσε το ηθικό του Ολλανδού, που κατάφερε λίγο αργότερα να πάρει τη 2η θέση στην εκκίνηση του Grand Prix της Κυριακής.

Ωστόσο, ο υπερβάλλων ζήλος και η καρδιά του πρωταθλητή, στη δεύτερη στροφή μετά την εκκίνηση, τον οδήγησαν σε ένα σπάνιο λάθος, κάνοντας ένα απίστευτο τετ-α-κε.

Από την 9η θέση ο Φερστάπεν έδωσε τη μάχη του με τη στρατηγική, να αλλάξει νωρίς ελαστικά και με την υπομονή να αντέξουν μέχρι το τέλος, τερματίζοντας στην 5η θέση.

Δυνάμεις είχε, όχι όμως και τόση γόμα που να πατά γερά, ώστε να ανέβει στο βάθρο.

 

 
 
 
 
 
Όμως, καλές οι διακρίσεις, αλλά χρειάζεται και αποτέλεσμα. Και ο Καναδάς πλησιάζει.

