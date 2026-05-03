Η διπλή προσπέραση Russell και Verstappen στον Leclerc πριν τη γραμμή τερματισμού

Θα πρέπει να γίνει καταμέτρηση των προσπεράσεων του σημερινού Grand Prix της Formula 1 στο Μαϊάμι, ώστε να εξάγουμε το τελικό αποτέλεσμα για το εάν ήταν ο κορυφαίος αγώνας σε προσπεράσεις, φέτος, αλλά και των τελευταίων ετών.

Η πρώτη θέση πέρασε σε 4 οδηγούς, στη ροή του αγώνα: Αντονέλι, Λεκλέρ, Πιάστρι και Νόρις, για να καταλήξει στον Αντονέλι.

Επίσης, στους τελευταίους γύρους κρίθηκαν οι δύο άλλες θέσεις του βάθρου, υπέρ Νόρις και Πιάστρι που έκαναν προσπεράσεις, ενώ και ο Φερστάπεν με τη Red Bull – Ford έκανε την ύστατη προσπάθεια να κρατηθεί ψηλά.

Η κορυφαία στιγμή ήταν στο τέλος, λίγο πριν τη γραμμή τερματισμού, όταν πρώτα ο Ράσελ με τη Mercedes και έπειτα ο Φερστάπεν, πέρασαν τον Λεκλέρ με τη Ferrari, που έμεινε στην 6η και 7η θέση με τον Χάμιλτον.

This battle to the finish line!!



Russell and Verstappen JUST get past Leclerc at the flag #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/lNb0EQ9R2J — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

Ήταν το highlight του αγώνα.