Η διπλή προσπέραση Russell και Verstappen στον Leclerc πριν τη γραμμή τερματισμού

Συνέβησαν πολλά συγκλονιστικά στο Grand Prix του Μαϊάμι με πιο χαρακτηριστική αυτή τη στιγμή
Miami Grand Prix
Ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull - Ford
Δημήτρης Μπαλής

Θα πρέπει να γίνει καταμέτρηση των προσπεράσεων του σημερινού Grand Prix της Formula 1 στο Μαϊάμι, ώστε να εξάγουμε το τελικό αποτέλεσμα για το εάν ήταν ο κορυφαίος αγώνας σε προσπεράσεις, φέτος, αλλά και των τελευταίων ετών.

Η πρώτη θέση πέρασε σε 4 οδηγούς, στη ροή του αγώνα: Αντονέλι, Λεκλέρ, Πιάστρι και Νόρις, για να καταλήξει στον Αντονέλι.

Επίσης, στους τελευταίους γύρους κρίθηκαν οι δύο άλλες θέσεις του βάθρου, υπέρ Νόρις και Πιάστρι που έκαναν προσπεράσεις, ενώ και ο Φερστάπεν με τη Red Bull – Ford έκανε την ύστατη προσπάθεια να κρατηθεί ψηλά.

Η κορυφαία στιγμή ήταν στο τέλος, λίγο πριν τη γραμμή τερματισμού, όταν πρώτα ο Ράσελ με τη Mercedes και έπειτα ο Φερστάπεν, πέρασαν τον Λεκλέρ με τη Ferrari, που έμεινε στην 6η και 7η θέση με τον Χάμιλτον.

 

Ήταν το highlight του αγώνα.

