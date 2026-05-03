Η διπλή προσπέραση Russell και Verstappen στον Leclerc πριν τη γραμμή τερματισμού

Θα πρέπει να γίνει καταμέτρηση των προσπεράσεων του σημερινού Grand Prix της Formula 1 στο Μαϊάμι, ώστε να εξάγουμε το τελικό αποτέλεσμα για το εάν ήταν ο κορυφαίος αγώνας σε προσπεράσεις, φέτος, αλλά και των τελευταίων ετών.
Η πρώτη θέση πέρασε σε 4 οδηγούς, στη ροή του αγώνα: Αντονέλι, Λεκλέρ, Πιάστρι και Νόρις, για να καταλήξει στον Αντονέλι.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Επίσης, στους τελευταίους γύρους κρίθηκαν οι δύο άλλες θέσεις του βάθρου, υπέρ Νόρις και Πιάστρι που έκαναν προσπεράσεις, ενώ και ο Φερστάπεν με τη Red Bull – Ford έκανε την ύστατη προσπάθεια να κρατηθεί ψηλά.
Η κορυφαία στιγμή ήταν στο τέλος, λίγο πριν τη γραμμή τερματισμού, όταν πρώτα ο Ράσελ με τη Mercedes και έπειτα ο Φερστάπεν, πέρασαν τον Λεκλέρ με τη Ferrari, που έμεινε στην 6η και 7η θέση με τον Χάμιλτον.
This battle to the finish line!!— Formula 1 (@F1) May 3, 2026
Russell and Verstappen JUST get past Leclerc at the flag #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/lNb0EQ9R2J
Ήταν το highlight του αγώνα.