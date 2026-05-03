Οι δηλώσεις των τριών πρώτων στο Μαϊάμι και η πικρία του Norris

Με θριαμβευτή τον Κίμι Αντονέλι με τη Mercedes, που πήρε την 3η συνεχόμενη δική του νίκη φέτος στη Formula 1, ολοκληρώθηκε το Grand Prix στο Μαϊάμι.

Η δυναμική της McLaren την έφερε εις διπλούν στο βάθρο, όμως ο Νόρις είχε παράπονα από τη στρατηγική.

Ιδού τι δήλωσαν μετά το τέλος του αγώνα:

Κίμι Αντονέλι

«Η εκκίνηση δεν ήταν τόσο άσχημη όσο χθες, λίγο καλύτερη. Κλείδωσα την πίστα, ήμουν λίγο τυχερός με αυτό που συνέβη στη στροφή 2, αλλά έκανα ένα μικρό λάθος με τη διαχείριση ενέργειας προσπαθώντας να προσπεράσω τον Σαρλ και έχασα από τον Λάντο. Αλλά ο ρυθμός ήταν καλός. Η ομάδα έκανε μια εξαιρετική στρατηγική, και καταφέραμε να το φέρουμε στα ίσια. Θα το απολαύσω αυτό και μετά θα επιστρέψω στη δουλειά».

Λάντο Νόρις

«Μια ανάμεικτη κατάσταση στην πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, έπρεπε να είχαμε κάνει πρώτοι αλλαγή ελαστικών. Ο Κίμι έκανε καλή δουλειά, αυτός και η Mercedes έκαναν έναν καλό αγώνα. Πρέπει να είμαι χαρούμενος, ως ομάδα πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, αλλά είμαι συντετριμμένος που χάσαμε τη νίκη. Δεν είχα την ταχύτητα να τον ξαναπεράσω στο τέλος, οπότε το παίρνουμε στα σοβαρά. Ήταν δύσκολο, πρέπει να είσαι συνεπής με τον τρόπο που χρησιμοποιείς τη μπαταρία. Νιώθω ότι έκανα καλή δουλειά και η ομάδα έκανε καλή δουλειά όλο το Σαββατοκύριακο».

Όσκαρ Πιάστρι

«Δεν ήταν το πιο εύκολο Σαββατοκύριακο. Ο ρυθμός φαινόταν πιο ενθαρρυντικός σήμερα. Έπρεπε να κάνω μερικές προσπεράσεις, και το τέλος του αγώνα ήταν μια καθυστερημένη προσπάθεια. Νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο δείξαμε ότι αν πάρουμε θέση στην πίστα, μπορούμε να κρατηθούμε. Ήμασταν κοντά στην Ιαπωνία, αλλά σίγουρα έχουμε κάνει ένα βήμα μπροστά, και ελπίζουμε στον Καναδά να μπορέσουμε να κάνουμε ένα ακόμη βήμα πιο μπροστά».