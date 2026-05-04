Η Citroen Racing Formula E εξασφάλισε ένα εκπληκτικό βάθρο στο Βερολίνο με τον Nick Cassidy

Διπλό αγώνα είχαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Γερμανία για τη Formula E.

Στον 7ο αγώνα του Σαββάτου στο Βερολίνο, η Citroen Racing Formula E επέστρεψε στο βάθρο, με τον Νικ Κάσιντι να κατακτά τη 2η θέση σε έναν στρατηγικά απαιτητικό αγώνα.

Σε 39 γύρους της πίστας Tempelhof μήκους 2,374 χιλιομέτρων, γνωστής για την τραχιά επιφάνεια, την τεχνική διάταξη και τους απρόβλεπτους, ενεργειακά ευαίσθητους ρυθμούς στους αγώνες, η διοργάνωση ανταποκρίθηκε για άλλη μια φορά στη φήμη της οι υψηλές θερμοκρασίες στην πίστα πρόσθεσαν ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας, με την φθορά των ελαστικών και τη διαχείριση της ενέργειας να αποδεικνύονται καθοριστικοί παράγοντες καθ’ όλη τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών και του αγώνα.

Ξεκινώντας από την 5η θέση, ο Κάσιντι, παρά το πρόβλημα στη μέση του, πήρε το Pit Boost στον 21ο γύρο πριν αναπτύξει τη Λειτουργία Επίθεσης (Attack Mode) στον 29ο γύρο, επιτρέποντάς του να μεγιστοποιήσει τον ρυθμό και την αποτελεσματικότητα κατά τη διάρκεια των κρίσιμων τελευταίων γύρων.

Το αποτέλεσμα αυτό οδήγησε τον Κάσιντι στην 5η θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος οδηγών, ενώ η Citroen Racing Formula E Team ανέβηκε στην 4η θέση του πρωταθλήματος ομάδων.

Στην άλλη πλευρά του γκαράζ, ο Ζαν Ερίκ Βερνιέ είχε έναν πιο απαιτητικό αγώνα. Ξεκίνησε από την 16η θέση μετά από προβλήματα με τα ελαστικά στις κατατακτήριες και πάλεψε σκληρά για να φτάσει στην 14η θέση.

Την Κυριακή, στον 8ο αγώνα, η Citroen Racing Formula E είχε ένα απογοητευτικό τέλος, σε ένα κατά τα άλλα πολύ ελπιδοφόρο Σαββατοκύριακο, με 22 βαθμούς συνολικά να προστίθενται στην πρωταθλητική της πορεία.

Ο Κάσιντι είχε την 3η θέση στην εκκίνηση και ο Ζαν Ερίκ Βερνιέ την 5η, μπροστά σε ένα sold out κοινό στην γερμανική πρωτεύουσα, χωρίς Pit Boost σε λειτουργία και με δύο διαθέσιμες λειτουργίες Attack Mode.

Ο αγώνας του Κάσιντι διακυβεύτηκε νωρίς μετά από επαφή στον 8ο γύρο με τον Σεμπαστιάν Μπουεμί, η οποία τελικά οδήγησε σε ζημιά που οδήγησε σε εγκατάλειψη τον Νεοζηλανδό λίγο πριν τον τερματισμό.

Από την άλλη, ο Βερνιέ έφερε το αυτοκίνητο στην 8η θέση, εξασφαλίζοντας τέσσερις πολύτιμους βαθμούς για το πρωτάθλημα.

Η Citroen Racing Formula E θα επιστρέψει στην δράση με τον διπλό αγώνα που θα γίνει στις 16 και 17 Μαΐου στους εμβληματικούς δρόμους του Μονακό.

Η Citroen με νέα ηλεκτρική έκδοση e-C3 πιο προσιτή από ποτέ με τιμή 17.900€

H Citroen παραμένει πιστή στην δέσμευσή της για την εύκολη ενεργειακή μετάβαση καθιστώντας την ηλεκτρική κινητικότητα πιο προσιτή από ποτέ. Με τη νέα έκδοση e-C3 “Urban”, η Citroen κάνει ένα ακόμη βήμα προς τον εκδημοκρατισμό της ηλεκτρικής κινητικότητας. Σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες των καθημερινών μετακινήσεων εντός πόλης και προαστίων, διαθέτει μπαταρία LFP χωρητικότητας 30 kWh, η οποία προσφέρει έως 212 km αυτονομίας (συνδυασμένος κύκλος WLTP) και έως 302 km σε αστική χρήση.

Συμπαγής και ελαφριά, σε συνδυασμό με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 113 ίππων, εξασφαλίζει ομαλή και άμεση απόκριση στην οδήγηση σε αστικό περιβάλλον. Η έκδοση Urban διαθέτει επίπεδο εξοπλισμού αντίστοιχο με αυτό της έκδοσης Plus από την ήδη υπάρχουσα γκάμα του μοντέλου.

Διατίθεται δε στην τιμή των 17.900 € (με κρατική επιδότηση και ισχύουσα εμπορική πολιτική της εισαγωγικής), σε τιμή χαμηλότερη από την αντίστοιχη θερμική έκδοση (Citroen C3 Turbo 100hp manual Plus). Συνδυάζει άνετους χώρους, υψηλό επίπεδο άνεσης με τις αναρτήσεις Citroen Advanced Comfort®, καθώς και απλότητα στη φόρτιση. Στη τιμή αυτή περιλαμβάνεται το καλώδιο φόρτισης για οικιακή χρήση σε ενισχυμένη πρίζα Green Up (14A) καθώς και το καλώδιο φόρτισης Μode 3 για φόρτιση σε Wallbox. Παράλληλα, η εισαγωγική εταιρεία προσφέρει προνομιακή τιμή για την απόκτηση φορτιστή (Wallbox).

Με τη νέα έκδοση e-C3 Urban, το C3 προσφέρει μια ολοκληρωμένη και προσιτή πρόταση για όσους επιλέγουν την ηλεκτρική κινητικότητα η οποία, με βάση την ισχύουσα εμπορική πολιτική της εταιρείας και την κρατική επιδότηση του ΚΗ3, διαμορφώνεται ως εξής:

e-C3 PLUS (Urban 200km) 17.900€

e-C3 PLUS (Comfort 320km) 19.900€

e-C3 MAX (Comfort 320km) 20.900€