Οι Ιωάννης Παπαδημητρίου-Χρήστος Κουζιώνης κέρδισαν το 4ο Ράλι Στερεάς Ελλάδας

Στο 4ο Ράλι Στερεάς Ελλάδας, που προσμετρούσε τόσο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλι Χώματος, όσο και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλι Ιστορικών αυτοκινήτων, οι Ιωάννης Παπαδημητρίου-Χρήστος Κουζιώνης με το Skoda Fabia RS Rally2, ανακηρύχθηκαν νικητές.

Ο αγώνας διεξήχθη κάτω από ιδανικές συνθήκες, με επίκεντρο τη Θήβα, και πρόσφερε πλούσιο θέαμα.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισαν οι Αχιλλέας Χριστοδούλου-Κωνσταντίνος Σούκουλης με Skoda Fabia RS Rally2, και στην 3η θέση οι Επαμεινώνδας Καρανικόλας-Γιώργος Κακαβάς που βρέθηκαν στα μπάκετ ενός Ford Fiesta Rally2.

Οι νικητές της πρεμιέρας του θεσμού, στο Ολυμπιακό Ράλι, Ιορδάνης Σερδερίδης-Fred Miclotte, δυσκολεύτηκαν να βρουν το ιδανικό σετάρισμα στο Skoda Fabia RS Rally2, και έπειτα με διπλό κλατάρισμα έμειναν 4οι, με τους Βέλγους Sebastien Bedoret–Alix Stevenaert με Skoda Fabia R5, να τερματίζουν στην 5η θέση. Ατυχοι ήταν οι Πάνος Κύρκος– Γιώργος Πολυζώης, που ενώ είψχαν το προβάδισμα, ένα κλαταρισμένο ελαστικό τους ανάγκασε να σταματήσουν να το αλλάξουν, χάνοντας περισσότερα από τρία λεπτά και μαζί τις όποιες ελπίδες είχαν για την πρώτη τους νίκη με το Toyota GR Yaris Rally2.

Στην κατηγορία Rally3 οι Πέτρος Παντελή-Αντώνης Χρυσοστόμου κατάφεραν να κερδίσουν έπειτα από μάχη μέχρι με τους “Flandy” – Κώστα Στεφανή, οι οποίοι είχαν έξοδο χτυπώντας το Ford Fiesta Rally3, με αποτέλεσμα τη δεύτερη θέση να πάρουν οι Γιώργος Δελαπόρτας-Ηλίας Παναγιωτούνης με ένα Ford Fiesta Rally3, και την 3η οι Γιώργος Βασιλάκης – Allan Harryman με Ford Fiesta Rally3. Εκτός βάθρου οι Νίκος Παυλίδης-Ιωάννης Καφταντζής (Ford Fiesta Rally3), Στέφανος Θεοχαρόπουλος-Γιώργος Κότσαλης (Ford Fiesta Rally3), οι Θεόδωρος Καλαμαράς-Δημήτρης Λαμπράκης (Ford Fiesta Rally3), και Θέμης Χαλκιάς-Μάριος Τσαούσογλου (Renault Clio Rally3), οι Κωνσταντίνος Ζυγογιάννης-Νικόλαος Τσέλλος (Mitsubishi Lancer Evo IX) – που κέρδισαν την κλάση Ν4.

Στη δεύτερη θέση της Ν4 οι Δημήτρης Σταυρόπουλος-Ευάγγελος Παναρίτης με Mitsubishi Lancer Evo IX.

Στην κατηγορία F2, τη νίκη κατέκτησαν οι Θεόδωρος Τσάκαλος-Απόστολος Κοτρωνής με Ford Fiesta R2, και στην F2E οι Αντώνης Δημόπουλος-Γιώργος Μικελόπουλος, οι οποίοι κέρδισαν και την κλάση Ε10 με το Toyota Corolla AE92, μπροστά από τους Γιώργο Χατζηγάκη-Χρήστο Χατζηγάκη με Ford Escort MKII, και Μαριαλένα Παυλή-Ιωάννη Γιώτη με Hyundai Accent.

Η νίκη στην κλάση Α5 κρίθηκε υπέρ των Θανάση Πατέα-Βασίλη Παναγόπουλο (Toyota Yaris), τερματίζοντας και στη δεύτερη θέση της F2. Οι Ιωάννης Κασίμης-Χρυσούλα Δικοπούλου ήταν στη δεύτερη θέση της Α5 και στην τρίτη της F2 με Toyota Yaris, και στο τρίτο σκαλί του βάθρου στην Α5 ανέβηκαν οι Μανώλης Παναγιωτόπουλος-Σπύρος Μπόγδανος με Toyota Yaris.

Το 4ο Ράλι Στερεάς Ελλάδας αποτέλεσε τον δεύτερο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων, με κινητές τους Μάριο Σταφυλοπάτη-Γιώργο Χατζηρήγα. Τους ακολούθησαν οι Αλέξανδρος Χριστοδούλου-Αθανάσιος Σαμαράς, με την Lancia 037 Rally, ενώ στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν οι Παναγιώτης Κουτσίκος-Αλέξανδρος Ματαλιωτάκης (Ford Sierra RS Cosworth).

Πάντως, υπήρχαν και πολλά πληρώματα που εγκατέλειψαν από διάφορα προβλήματα, κυρίως μηχανικά.