Μάχη δευτερολέπτων στη Γκραν Κανάρια

Η πρώτη από τις τρεις ημέρες του 4ου ράλι του WRC που διεξάγεται στη Γκραν Κανάρια, είχε μεγάλο ενδιαφέρον.

Με την επιστροφή του στα ράλι, ο Σεμπαστιάν Οζιέ – που δεν έτρεξε στην Κροατία- κέρδισε τις τέσσερις από τις πέντε ασφάλτινες ειδικές διαδρομές της Παρασκευής, δημιουργώντας ένα προβάδισμα 8,9 δευτερολέπτων έναντι του ομόσταβλού του Ολιβερ Σολμπεργκ, με τον Σάμι Παχάρι να είναι τρίτος με επιπλέον 7,0 δευτερόλεπτα διαφορά.

Ο Ελφιν Εβανς τερμάτισε τέταρτος την ημέρα, μόλις 0,5 δευτερόλεπτα πίσω από τον Παχάρι, ενώ ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Τακαμότο Κατσούτα ολοκλήρωσε την πρώτη πεντάδα σε μια ακόμη κυρίαρχη εμφάνιση για τα αυτοκίνητα GR Yaris Rally1 της Toyota στους δρόμους υψηλής πρόσφυσης της Γκραν Κανάρια.

Η Hyundai Motorsport πέρασε μια πιο δύσκολη Παρασκευή, με τον Ντάνι Σόρντο, τον καλύτερο από τους οδηγούς των i20 N Rally1, να κατακτά την έκτη θέση, στην πρώτη του εμφάνιση φέτος στο WRC. Ο Ισπανός τελείωσε την ημέρα 52,0 δευτερόλεπτα πίσω από τον Οζιέ, 2,8 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Αντριέν Φορμό, με τον Τιερί Νεβίλ όγδοο, αφού δυσκολεύτηκε να εμπιστευτεί το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου του στις μεγάλες, απαιτητικές στροφές του νησιού. Ο Τζος ΜακΕρλιν της M-Sport Ford κατέλαβε την ένατη θέση, ενώ ο ομόσταβλός του Τζον Αρμστρονγκ έπεσε στην 11η θέση.

Σήμερα Σάββατο είναι η μεγαλύτερη μέρα του ράλι, με 6 ειδικές διαδρομές.