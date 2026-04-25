Στα 3 δευτ. η διαφορά Ogier και Solberg στη Γκραν Κανάρια

Με τον Όλιβερ Σόλμπεργκ και τον Έλφιν Έβανς να κερδίζουν από 3 ειδικές διαδρομές σήμερα, αμφότεροι οδηγώντας Toyota Yaris Rally1, και να πλησιάζουν τον Σεμπαστιάν Οζιέ με ίδιο αυτοκίνητο, ολοκληρώθηκε η 3η μέρα του 4ου ράλι της χρονιάς του WRC στη Γκραν Κανάρια.

Πλέον η διαφορά ανάμεσα σε Οζιέ και Σόλμπεργκ είναι στα 3,8 δευτ., ενώ ο τρίτος Έβανς βρίσκεται 21,9 δευτ. πίσω από τον Γάλλο επικεφαλής.

Κατά συνέπεια περιμένουμε μεγάλη μάχη αύριο στις 4 ειδικές διαδρομές που απομένουν για το φινάλε του αγώνα.

Στην 4η θέση ο Σάμι Παχάρι, αλλά σε απόσταση 52,7 δευτ. από τον ομόσταβλό του Οζιέ, ενώ ο Τακαμότο Κατσούτα, με Toyota επίσης, που νίκησε στα δύο προηγούμενα ράλι σε Κροατία και Σαφάρι, είναι πολύ μακριά, 1 λεπτό και 3 δευτ.

Μετά τους 5 οδηγούς της Toyota ακολουθούν οι 3 οδηγοί της Hyundai, Αντριέν Φορμό, Ντάνι Σόρντο και Τιερί Νεβίλ, όμως δεν είναι καθόλου ανταγωνιστικοί σε χρόνους.

Έπεται ο Τζος ΜακΕρλιν της M-Sport Ford.