Θρίλερ στο Sprint της Χερέθ με τη βροχή και νίκη του Marquez

Αυτό που συνέβη πριν από λίγο στη Χερέθ, στον 4ο αγώνα του MotoGP ήταν εντυπωσιακό.

Ο αγώνας Sprint των 12 γύρων (αύριο Κυριακή το μεγάλο Grand Prix) ξεκίνησε με στεγνό οδόστρωμα και τελείωσε με βρεγμένο, κάτι που άλλαξε τη ροή του αγώνα.

Όσοι οδηγοί πρόλαβαν και μπήκαν να αλλάξουν μοτοσυκλέτα με βρόχινα ελαστικά αμέσως μόλις έπιασε η βροχή ήταν αυτοί που το εκμεταλλεύτηκαν, ενώ όσοι έμειναν στην πίστα έπεσαν γλιστρώντας.

Ο Μαρκ Μάρκεθ ξεκίνησε από την pole position με την εργοστασιακή Ducati, και κατάφερε να παραμείνει επικεφαλής μέχρι την πτώση του, 4 γύρους πριν το τέλος, από γλίστρημα με τη βροχή. Όμως έπεσε στην τελευταία στροφή της πίστα, ήταν κοντά στα πιτς, σηκώθηκε, άλλαξε μοτοσυκλέτα και μπόρεσε να περάσει στο τέλος τον ομόσταβλό του Φραντσέσκο Μπανιάια, που είχε αλλάξει εγκαίρως, πρώτος μοτοσυκλέτα.

Η νίκη του ήταν πραγματικά τυχερή, έτσι όπως εξελίχθηκε, φτάνοντας τις 17 νίκες σε Sprint, όσες και ο Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος εγκατέλειψε νωρίς από μπροστινό φρένο στην εργοστασιακή Aprilia.

Για τον Μπανιάια, η 2η θέση από τη 10η της εκκίνησης ήταν άθλος, για τον Ιταλό, δύο φορές παγκόσμιο πρωταθλητή.

Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ο Φράνκο Μορμπιντέλι με τη Ducati VR46.

Ακολούθησαν ο Μπραντ Μπίντερ με ΚΤΜ, ο Ντι Τζιαναντόνιο με Ducati VR46, ο Ραούλ Φερνάντεθ με Yamaha, ο Φάμπιο Κουαρταράρο με Yamaha, ο Ζαρκό με Honda LCR, ο Λούκα Μαρίνι με εργοστασιακή Honda, και ο Αλεξ Ρινς με Yamaha.

Ο Ραζγκατλίογλου με τη Yamaha της Pramac έπεσε πάνω στον Σαλβαντόρι με την Aprilia και εγκατέλειψαν

Πτώσεις από γλίστρημα στη βροχή, μη προλαβαίνοντας να αλλάξουν μοτοσυκλέτα με βρόχινα ελαστικά, είχαν οι: Αλεξ Μάρκεθ, ενώ ήταν πρώτος, ο Ντι Τζιαναντόνιο που τελικά πρόλαβε να αλλάξει μοτοσυκλέτα, ο Μάρκο Μπετσέκι με την εργοστασιακή Aprilia (ήταν 4ος στην εκκίνηση αλλά βρέθηκε 17ος επειδή γλίστρησε πατώντας στη ζελατίνα του!).

Αύριο έχουμε το μεγάλο Grand Prix με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και λόγω καιρού.